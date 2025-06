A perigosa 'guerra' entre Trump e o governador da Califórnia em meio aos protestos em Los Angeles

Getty Images O governador da Califórnia e o presidente dos EUA estão em meio a uma queda de braço política O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, estão travando uma tensa queda de braço em relação aos protestos contra as políticas migratórias da Casa Branca que assolam Los Angeles desde o fim de semana. A tensão atingiu um novo patamar depois que a Guarda Nacional foi mobilizada no domingo (8/6) sem o consentimento do governo da Califórnia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A medida, ordenada por Trump em resposta aos protestos contra as batidas do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário (ICE, na sigla em inglês), foi descrita como "ilegal" e "provocativa" por Newsom, que entrou com uma ação judicial contra o governo federal. Trump justificou, por sua vez, a mobilização da Guarda Nacional dizendo que precisava restaurar a ordem, e defendeu que o governador da Califórnia deveria ser preso por "obstrução". Newsom respondeu desafiando o governo Trump a fazer isso. O Exército americano também anunciou na segunda-feira (9/6) que enviou 700 fuzileiros navais para a região de Los Angeles para dar cobertura às forças federais durante os protestos. E, pouco depois, Newsom escreveu no X (antigo Twitter) que foi informado sobre a mobilização de mais 2 mil soldados da Guarda Nacional na cidade da Califórnia.

"Os primeiros 2 mil? Sem comida nem água. Apenas cerca de 300 estão mobilizados; o restante está parado, sem uso, em prédios federais sem ordens", denunciou o governador na postagem. "Não se trata de segurança pública. Trata-se de inflar o ego de um presidente perigoso. Isso é imprudente. Inútil. E desrespeitoso com nossas tropas", acrescentou. Getty Images A missão da Guarda Nacional se limita a proteger os agentes designados para conter as manifestações A disputa entre Trump e o governador gira em torno do uso do Título 10 do Código dos EUA, uma disposição legal que permite ao presidente federalizar as tropas da Guarda Nacional sob certas condições.

Nesta ocasião, Trump invocou a lei para assumir o controle direto das forças de segurança enviadas ao sul da Califórnia. Embora a mobilização tenha sido oficialmente limitada à proteção de agentes federais, a presença militar nas ruas de Los Angeles gerou preocupação e críticas de autoridades locais, juristas e ativistas. A mobilização da Guarda Nacional Cerca de 2 mil soldados da Guarda Nacional começaram a se deslocar para locais estratégicos em Los Angeles no domingo, após vários dias de protestos contra as batidas migratórias do ICE em bairros predominantemente latinos.

O presidente mobilizou o contingente invocando o Título 10, para federalizá-los, e colocá-los sob seu comando direto sem a aprovação de Gavin Newsom. Getty Images Trump mobilizou Guarda Nacional da Califórnia Em circunstâncias normais, os governadores mantêm o controle de suas respectivas unidades da Guarda Nacional, mesmo quando elas recebem financiamento federal. No entanto, o Título 10 permite que o presidente assuma o poder em casos excepcionais, como uma rebelião ou quando as leis federais não podem ser cumpridas.