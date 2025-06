Paramount, o bairro de Los Angeles berço dos protestos contra deportações

Leire Ventas / BBC News Mundo Um dos moradores de Paramount que se reuniu diante dos membros da Guarda Nacional no domingo para mostrar seu repúdio "Vocês estão indo para a guerra, com todas essas armas?", pergunta um homem aos membros da Guarda Nacional que o observam impassivelmente, com os rifles na mão, do outro lado do portão. Estamos em Paramount, no sul de Los Angeles, nos Estados Unidos, onde ocorreram confrontos no sábado (7/6) entre agentes do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário (ICE, na sigla em inglês) e um grupo de manifestantes que chegaram depois que se espalhou a notícia de que estavam ocorrendo batidas de deportação na área.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Distúrbios como este levaram o presidente americano, Donald Trump, a intervir após dois dias de protestos isolados contra as operações migratórias, ordenando o envio de 2 mil soldados para ajudar a "restaurar a lei e a ordem" na metrópole californiana. "É uma medida que só vai aumentar a tensão", disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que é democrata, antecipando o que aconteceria um dia depois no centro de Los Angeles, com centenas de manifestantes bloqueando os acessos, agentes tentando dispersá-los com gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral, e veículos em chamas. "Vocês estão fazendo o seu trabalho, mas nós não somos o inimigo", grita o homem parado no portão para os soldados. Talvez sua voz se destaque entre as dezenas de pessoas que se reuniram no domingo para deixar claro para a Guarda Nacional que sua presença não é bem-vinda.

Mas seu sentimento é amplamente compartilhado neste município de cerca de 51 mil habitantes, onde cerca de oito em cada dez são de origem latina — e 36% nasceram em outro país, de acordo com dados do Censo. "Aqui só tem gente trabalhadora, porque este bairro foi construído por imigrantes", diz ele, enquanto outro vizinho agita a bandeira mexicana, dois jovens seguram faixas em protesto ao ICE e vários carros buzinam quando passam. Leire Ventas / BBC News Mundo Mais de 80% dos moradores de Paramount são de origem latina 'Há medo' Como fazem todo fim de semana, três dos imigrantes que ajudaram a fazer de Paramount a cidade que é hoje, se encontram do outro lado da rua para conversar sobre a família e os acontecimentos atuais.

Posicionados em seus veículos de trabalho, a conversa de Juan, Rogelio e Héctor no último domingo se concentrou em como neste mesmo local, no estacionamento da loja Home Depot, a tensão entre manifestantes e agentes federais eclodiu no dia anterior. "Parece que surgiu a informação de que eles estavam fazendo uma batida aqui mesmo", explica Juan, um mexicano de 63 anos que saiu de Jalisco, no México, para os EUA quando tinha 17 anos. "E isso trouxe pessoas que, na confusão, acabaram causando distúrbios", explica.

Alguns manifestantes lançaram coquetéis molotov e pedras. Vidros foram quebrados, e um carro foi incendiado. Os policiais responderam com spray de pimenta e balas de borracha. A angústia e o medo tomaram conta do bairro. Getty Images A situação em Paramount foi caótica no sábado Em mensagem enviada à BBC, o Departamento de Segurança Nacional (DHS, na sigla em inglês) negou que o ICE tenha realizado operações na região no sábado. Embora tenha informado que as batidas realizadas em Los Angeles na última semana detiveram 118 imigrantes em situação irregular — o mais duro golpe migratório contra esta cidade considerada "santuário" desde que Trump chegou ao poder com a promessa de realizar "a maior deportação da história do país".