Como um rumor de batida contra imigrantes em loja fez eclodir protestos em Los Angeles

Alegações de que trabalhadores diaristas estavam sendo presos desencadearam protestos violentos em uma cidade no limite com as deportações.

Juan e vários amigos se reuniram no estacionamento de uma loja de ferragens perto de Los Angeles, nos Estados Unidos , onde eclodiram protestos contra as políticas de repressão à imigração do presidente americano, Donald Trump .

Mas, no domingo (8/6), apenas duas pequenas picapes anunciavam que poderiam ajudar com telhados, reparos ou trabalhos de pintura do lado de fora desta filial da Home Depot no subúrbio de Paramount , cuja população é mais de 82% hispânica.

Os protestos eclodiram nesta cidade de maioria hispânica, e se tornaram violentos com o lançamento de pedras e coquetéis molotov. As autoridades usaram spray de pimenta, balas de borracha e bombas de fumaça para conter a multidão.

"Ninguém sabe realmente o que aconteceu. Todo mundo está com medo", disse Juan, enquanto se apoiava na caçamba de uma pequena picape Toyota com seus dois amigos.

No domingo, quando os protestos irromperam pelo terceiro dia, tropas armadas da Guarda Nacional vigiavam um parque empresarial fechado do outro lado da rua da loja de ferragens.

No sábado (7/6), o presidente Donald Trump usou sua autoridade para convocar a Guarda Nacional da Califórnia, algo que normalmente é decidido pelo governador do Estado, enquanto o segundo dia de protestos agitava a cidade.

Getty Images O presidente Trump enviou a Guarda Nacional para Los Angeles

'Afeta a todos'

"Vocês não são bem-vindos aqui!", gritou um homem com um boné do Los Angeles Angels, time de beisebol, para os soldados, enquanto outro manifestante destampava um spray de tinta e escrevia uma obscenidade dirigida ao Serviço de Imigração e Controle Alfandegário dos EUA.

O DHS disse à BBC que a área vigiada abriga um de seus escritórios, e que as autoridades estavam usando o local "como uma área de concentração, e os manifestantes a encontraram".

A agência afirmou à BBC que prendeu 118 imigrantes ilegais na área de Los Angeles nesta semana, incluindo cinco que eles dizem ser membros de gangues.

De acordo com a agência, alguns destes imigrantes tinham antecedentes criminais que incluíam tráfico de drogas, agressão e roubo.

Enquanto se preparava para embarcar no Air Force One em Morristown, em Nova Jersey, no domingo, Trump disse a jornalistas que havia "pessoas violentas" em Los Angeles, "e elas não vão sair impunes".

Dora Sanchez ainda não conseguia acreditar nas imagens chocantes que transformaram sua cidade na noite anterior.

No domingo, ela se reuniu com outras pessoas da comunidade na igreja Chapel of Change, a menos de um quarteirão do centro dos protestos do dia anterior.

Ela e outros membros da igreja falaram sobre como esta comunidade hispânica foi revitalizada ao longo dos anos, e se tornou uma comunidade muito unida, em que os vizinhos se conhecem e cuidam uns dos outros.

Os protestos pareceram um "ponto de ruptura" para a comunidade de imigrantes, observou ela.

Los Angeles é uma das maiores cidades de maioria minoritária dos EUA.

Os hispânicos não só constituem uma parcela maior da população do que qualquer outra origem étnica, como os imigrantes, especificamente os do sul do México, são uma parte essencial da história e da cultura daqui.

A cidade se orgulha de seu status de cidade santuário, o que significa que não coopera com a fiscalização federal de imigração.

Algumas pessoas daqui disseram que sentiram uma tensão crescente que pareceu irromper quando o governo do presidente republicano mirou nos imigrantes indocumentados de Los Angeles.

"Já era hora de acordarmos", diz Maria Gutierrez, que protestou em Paramount. "Esse é o meu povo."

Ela conta que nasceu no México, mas vive aqui desde criança.

Assim como muitos aqui, ela tem familiares que estão ilegalmente nos EUA.

"Isso é Los Angeles", ela diz. "Isso afeta a todos nós."

"Todo mundo tem família ou conhece alguém que não tem documentos."