Como primeira onda de frio do ano avança pelo Brasil derrubando temperaturas

Getty Images Temperatura está caindo no país devido à frente fria que vem do Sul A primeira onda de frio intenso deste ano que chegou esta semana ao Rio Grande do Sul e está avançando por boa parte do país trazendo chuva e baixas temperaturas. Em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) decretou estado de alerta para baixas temperaturas em toda a capital paulista — com máxima de 19 graus e mínima de 11 graus ao longo desta quinta-feira (29/05). Há expectativa de um novo recorde de temperatura mínima entre a madrugada e o amanhecer da sexta-feira (30/05).

Segundo a agência Climatempo, o ar polar que começou no Sul agora está derrubando temperaturas no centro do país nesta quinta-feira. Mesmo no Sul, o frio deve persistir, com previsão de neve no alto das serras gaúcha e catarinense. "No Sudeste, a frente fria chega ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais no período da noite, mudando o tempo e favorecendo pancadas de chuva nessas áreas, porém sem previsão de acumulados elevados", diz o boletim da Climatempo. Já em São Paulo, o ar polar avança com força, derrubando ainda mais as temperaturas.

"O dia começa com possibilidade de recorde de frio em várias cidades, principalmente no sul e oeste paulista", diz o boletim. No Centro-Oeste, a frente fria está avançando no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, derrubando temperaturas. Existe uma previsão de geada para o sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul. No Nordeste, a previsão é de chuvas do litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. Já no Norte, a temperatura cai em Rondônia.

As mudanças na pressão atmosférica e na temperatura também estão provocando fortes ventos. Segundo a Climatempo, rajadas de mais de 100 km/h foram observadas em Mato Grosso do Sul. "As fortes rajadas de vento de quase 60 km/h que já ocorreram na cidade de São Paulo, rajadas com um pouco mais de 90 km/h no pico do Couto, na região de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e outras rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h por hora que já foram observadas pelo interior de São Paulo e no Sul do Brasil estão associadas com deslocamento desta potente frente fria."