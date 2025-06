Bolsonaro e mais 7 depõem ao STF: quem são os integrantes do 'núcleo crítico', acusado de liderar tentativa de golpe

Reuters Não existe uma data fixa para o depoimento de Jair Bolsonaro, que está previsto para essa semana O Supremo Tribunal Federal começa a ouvir nesta semana o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de liderar uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após sua vitória nas eleições de 2022. Bolsonaro e os demais réus respondem a acusações por cinco crimes: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Eles viraram réus em uma decisão do STF de março deste ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os réus negam todos os crimes e Bolsonaro diz que é vítima de perseguição política. Caso Bolsonaro seja condenado por todos os crimes, as penas máximas somadas podem superar 40 anos de prisão, já que ele é acusado de liderar a suposta organização criminosa. No Brasil, penas acima de 8 anos começam a ser cumpridas em regime fechado. O interrogatório dos réus é a etapa final da fase de instrução do processo penal. Depois disso, a acusação e defesa podem pedir diligências adicionais. Em seguida, é aberto o prazo de 15 dias para alegações finais. O auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid, será o primeiro ouvido, por ter feito delação premiada com a Polícia Federal. Em seguida serão ouvidos os demais em ordem alfabética.

Não existe uma data fixa para o depoimento de Jair Bolsonaro, que está previsto para essa semana. Independentemente do resultado, Bolsonaro já está impedido de disputar a eleição de 2026 por duas condenações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Uma delas devido ao uso do Palácio da Alvorada para convocar diplomatas estrangeiros e atacar o sistema de votação eletrônico. E outra por uso político das comemorações da Independência, no feriado de 7 de setembro de 2022, em plena campanha eleitoral. Além do ex-presidente, também respondem ao processo Almir Garnier Santos (ex-comandante da Marinha), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Alexandre Ramagem (ex-diretor da Abin), Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que fechou um acordo de delação premiada), general Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), general Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional) e Walter Souza Braga Netto (ex-ministro da Defesa).

Segundo a Procuradoria Geral da República, eles formavam o núcleo de onde teriam partido as principais decisões e ações. Para a acusação, o plano para manter Bolsonaro no poder teria começado com ataques infundados à segurança das urnas eletrônicas em 2021 e evoluído para minutas que abririam caminho para o golpe de Estado, um plano para matar Lula e pressões sobre as Forças Armadas para executar o golpe, culminando na depredação e invasão de prédios públicos em Brasília em 8 de janeiro de 2023. A defesa do ex-presidente nega os crimes e diz que Bolsonaro estava fora do país, morando nos Estados Unidos, quando apoiadores radicais vandalizaram os principais edifícios da República.

Confira abaixo a lista dos acusados que fazem parte do núcleo principal, segundo a Procuradoria: Jair Bolsonaro Ex-presidente da República. Segundo a PGR, teria participado da formulação e edição de minutas do golpe. Além disso, segundo a denúncia, estaria totalmente a par do plano "Punhal Verde Amarelo", para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes.