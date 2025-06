'Achei que tivesse perdido a orelha': o relato de fotógrafo brasileiro cobrindo os protestos em Los Angeles

Protestos contra a política anti-imigração de Donald Trump explodem em Los Angeles com relatos de violência policial e reação de manifestantes

"Uma bomba explodiu ao lado do meu ouvido. Achei que tivesse perdido a orelha."

"A polícia respondeu com violência [ao protesto] e os manifestantes ficaram ainda mais violentos", conta Apu. "O bairro inteiro virou uma zona de guerra".

Rumores de que imigrantes não documentados estariam sendo presos no estacionamento de uma loja de material de construção no subúrbio de Paramount teriam motivado o início das manifestações naquele dia.

O incidente com a bomba ocorreu no sábado, quando os protestos eclodiram na cidade de maioria hispânica, motivados, segundo o Departamento de Segurança Nacional (DHS, na sigla em inglês) dos EUA, por um boato.

As bombas de gás jogadas pela polícia invadiram as casas desse bairro, que fica no sul da cidade e é habitado, em sua maioria, por pessoas de origem hispânica.

Apu Gomes/Getty Images Protestos eclodiram em um bairro cuja maioria dos moradores são de origem hispânica

A foto acima é deste momento. "É uma adolescente, que saiu de casa com a mãe para ver o que estava acontecendo", conta o fotógrafo.

O gás das bombas faz arder olhos e narinas, e o leite costuma ser usado em momentos como esses para aliviar a ardência.