Refrigerante e batata frita podem ajudar contra enxaquecas? O que especialistas dizem sobre 'dica' no TikTok

Enxaquecas são um dos distúrbios neurológicos mais complexos. Existe alguma base científica por trás da dica que anda viralizando no TikTok?

A enxaqueca é uma condição que afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo — sendo cerca de 30 milhões no Brasil. Ela pode mudar destinos e até encerrar carreiras. Por isso, quando surge uma dica de alguém que conseguiu "curar" seu problema, ou pelo menos aplacá-lo, várias pessoas experimentam a "solução".

Alguns descobrem suas próprias maneiras de lidar com a dor debilitante: secando o rosto com um secador de cabelo ou tomando um banho quente com uma bolsa de gelo e bebendo algo gelado.

Recentemente uma nova dica viralizou: o que muitos estão chamando de "McMigraine Meal" — algo como "refeição McEnxaqueca", em referência aos lanches do McDonald's. Uma simples combinação de refrigerante de cola (não Zero e não dietético) e uma porção de batata frita salgada parece estar funcionando para centenas de pessoas que têm elogiado suas virtudes no TikTok.

Será que existe alguma base científica por trás dessa solução? E o que ela causa no corpo?

O inglês Nick Cook sempre carrega consigo "uma carteira cheia de remédios" para o caso de uma crise de enxaqueca. Ele conta que "tenta qualquer coisa" para fazer a dor passar.