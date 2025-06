O que nova estátua de Stalin em Moscou mostra sobre tentativa da Rússia de reescrever a história

Reuters O metrô de Moscou tem uma nova estátua que está causando alvoroço. "Nem Deus pode mudar o passado." O presidente russo, Vladimir Putin, parece determinado a provar que o poeta grego Agatão (448 a.C. – 400 a.C.) estava errado ao proferir essa frase.

O presidente russo persiste em sua estratégia de reescrever o passado de seu país e reabilitar uma das figuras mais controversas dos últimos tempos: o líder soviético Joseph Stalin (1878-1953). O passo mais recente no plano para tirar da obscuridade o líder comunista, que governou a antiga União Soviética com mão de ferro por três décadas, foi a inauguração, em meados de maio, de uma estátua em sua homenagem em Moscou. Getty Images O presidente russo, que antes condenava os crimes de Stalin, passou a elogiá-lo. Culto à personalidade O monumento a Stalin, que retrata o ex-governante olhando para o horizonte, ladeado por trabalhadores em adoração e crianças oferecendo-lhe flores, foi instalado dentro da estação Taganskaya do metrô de Moscou. A escultura é uma réplica de outra que adornava a estação na década de 1950 e foi removida em 1966, segundo o The Moscow Times.

"Especialistas recriaram a composição com base em fotografias e documentos de arquivo", informou o jornal moscovita. O monumento original foi desmontado durante a chamada "desestalinização", o processo iniciado após o sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev (1894-1971), denunciar a repressão brutal que o líder comunista desencadeou contra seus oponentes reais e imaginários, e que ele atribuiu a uma mistura de paranoia com um culto excessivo à personalidade. Khrushchev fez os comentários em 1956, durante o 20º Congresso do Partido Comunista, e, a partir de então, estátuas de Stalin foram derrubadas, seu nome foi apagado do hino nacional, e seu corpo, que foi embalsamado e colocado no mausoléu na Praça Vermelha ao lado do de Lenin, foi enterrado perto dos muros do Kremlin.

Getty Images Após ter sido um de seus colaboradores, Nikita Khrushchev denunciou os crimes cometidos por Joseph Stalin. No entanto, com a ascensão de Putin ao poder, a imagem de Stalin começou a ser recuperada. E prova disso é que, nos últimos 25 anos, pelo menos 108 monumentos a Stalin foram erguidos em toda a Rússia, e o ritmo acelerou desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, disse o historiador russo Ivan Zheyanov ao jornal The New York Times. Além disso, há alguns dias, Putin disse que está considerando renomear a cidade de Volgogrado, no sul do país, para Stalingrado.

O anúncio é surpreendente, já que, há alguns anos, o próprio Putin reconheceu os crimes cometidos por Stalin. "É muito importante que todos nós e as gerações futuras conheçamos e nos lembremos deste período trágico da nossa história, em que grupos sociais e povos inteiros foram cruelmente perseguidos", disse o presidente na ocasião sobre os expurgos stalinistas. O último monumento ao controverso líder soviético foi inaugurado para coincidir com o 80º aniversário do Dia da Vitória, quando a Rússia celebra sua vitória sobre a Alemanha nazista, e com o 90º aniversário da inauguração do Metrô de Moscou, que entrou em operação durante o regime de Stalin.