O país que mais emite carbono está limpando sua imagem?

Getty Images A capacidade de produção de energia solar criada pela China, somente em 2024, foi equivalente à soma de todas as instalações disponíveis na União Europeia A China está reduzindo suas emissões de carbono em relação a 2024, segundo relatório elaborado por Lauri Myllyvirta, do Centro de Pesquisa sobre Energia e Ar Limpo, para o portal de informações sobre o clima Carbon Brief. Ele concluiu que as emissões totais de dióxido de carbono pela China, no primeiro trimestre de 2025, caíram 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Outros especialistas que conversaram com a BBC afirmam não terem confirmado os números do relatório de forma independente. Mas eles observam que as mudanças das fontes de energia empregadas pela China indicam que o país está a ponto de pôr fim às décadas de aumento das suas emissões de carbono – se é que já não atingiu este objetivo. As emissões chinesas já caíram anteriormente, mas apenas em épocas de crise, como a pandemia de covid-19, que freou a economia do país. Se os números forem confirmados, esta será a primeira queda das emissões da China durante um período de crescimento da demanda de energia, necessário para atender às suas atividades econômicas. Se as emissões de carbono da China continuarem caindo, este será o fim da escalada que fez com que o país se tornasse o maior emissor de carbono do mundo, no início do século 21.

Cinquenta anos atrás, a parcela chinesa das emissões globais de carbono era de menos de 7%. Mas as décadas que se seguiram foram marcadas pelo rápido crescimento econômico do país. E este desenvolvimento foi alimentado, em grande parte, pela energia produzida com o uso de carvão. Com isso, a China passou a ser responsável por cerca de 30% do total de emissões de carbono em todo o mundo. E, em 2019, as emissões de carbono da China já ultrapassavam todas as nações desenvolvidas somadas.

Enquanto as emissões chinesas disparavam, outros grandes poluidores, como os Estados Unidos e a União Europeia, começaram a reduzir suas emissões, em consequência do abandono da atividade industrial com uso intenso de energia e do uso de carvão para gerar eletricidade. A China defende, há muito tempo, que apenas seguiu o caminho aberto pelos países mais ricos, onde o desenvolvimento econômico anterior foi atingido com picos das emissões de carbono. Mas permanece o fato de que a China tem sido o principal colaborador para o crescimento das emissões globais nos últimos anos. "A China foi responsável por praticamente todo o crescimento líquido das emissões globais na década passada", explica Myllyvirta, autor do relatório. "O mundo teria estabilizado suas emissões 10 anos atrás, não fosse pela China."

A imensa escala das emissões chinesas significa que o país precisa reverter esta trajetória de crescimento, para que as ações climáticas globais tenham sucesso. Crescimento da energia limpa Myllyvirta destaca que uma razão importante que levou a China a interromper o crescimento de suas emissões de carbono foi a enorme expansão das suas fazendas eólicas e solares, além de outras fontes de energia limpa em todo o país. "A China construiu, nos últimos anos, mais da metade das usinas solares e eólicas instaladas em todo o mundo", afirma ele.