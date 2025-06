Análise: intervenção rápida de Trump em Los Angeles pode empolgar seus apoiadores, mas acirrar tensões nos EUA

Anthony Zurcher - Correspondente da América do Norte da BBC

Os protestos contra as ações do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas) na Califórnia, na noite de sábado (7/6), deram a ele uma oportunidade para cumprir essa promessa.

Durante a campanha no ano passado, Donald Trump prometeu que não toleraria a ilegalidade da esquerda nas ruas americanas e que usaria toda a força de seus poderes presidenciais em resposta.

Não importa que o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) tenha afirmado que os protestos foram em grande parte pacíficos, ou que os mais disruptivos envolveram apenas algumas centenas de pessoas.

Autoridades do governo Trump disseram que agentes de imigração estavam sendo alvo de ataques e feridos — e que a resposta das forças locais de segurança havia sido lenta demais.

"Esperar várias horas para o LAPD aparecer — ou ouvir deles que não vão nos apoiar até que um policial esteja em uma situação de perigo — simplesmente não funciona quando há protestos violentos acontecendo", disse a secretária de Segurança Interna, Kirsty Noem, à CBS News na manhã deste domingo (8/6).

O LAPD afirmou que "agiu tão rapidamente quanto as condições permitiram com segurança" e começou a dispersar as multidões 55 minutos após receber o chamado.