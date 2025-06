Quantos insetos você precisaria comer para substituir frango, porco ou carne bovina?

No que diz respeito ao último parâmetro, um quilo de carne de frango utiliza 12,48 m² do solo, contra 3,07 m² necessários para produzir um quilo de larva da farinha.

Contudo, o uso de insetos como ingrediente continua sendo um desafio para muitas culturas.

Getty Images Insetos são ricos em proteína e usam menos o solo e a água do que produção de carnes

No mundo, cerca de 2.250 espécies de insetos e aracnídeos são consumidas, entre as quais se destacam os besouros, as borboletas, as vespas e as abelhas.

Na Europa, a legislação autoriza a produção de quatro espécies para o consumo humano: as larvas de besouro-da- farinha (Tenebrio molitor), o gafanhoto-migratório (Locusta migratoria), o grilo doméstico (Acheta domesticus) e as larvas do besouro-do-estábulo (Alphitobius diaperinus), que contêm, em peso seco, respectivamente, 53,2%, 56,8%, 62,6% e 50,79% de proteínas.