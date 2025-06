'Na guerra, nem sempre acontece o que a gente quer', diz Lula sobre exigência da Rússia de ficar com parte do território da Ucrânia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lula disse acreditar na possibilidade de atores não envolvidos no conflito, como o Brasil e a China, auxiliarem na criação de uma resolução "para pôr fim à guerra".

"Eu acredito nisso. Quem não acredita ainda são os dois países, tanto a Rússia quanto a Ucrânia", disse.

"Eu, sinceramente, acho que no subconsciente, ou melhor, no inconsciente de todos os líderes políticos do mundo, todo mundo sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe que as condições do acordo já estão colocadas. O que está faltando é coragem das pessoas dizerem o que querem", seguiu o presidente brasileiro, acrescentando que "é muito difícil quando você começa uma coisa, parar".

Lula foi questionado posteriormente sobre o que exatamente crê que pode acontecer nas negociações, mas não detalhou sua posição.