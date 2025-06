Ao lado de Lula, Macron expõe entraves nas negociações UE-Mercosul: 'Precisamos melhorá-lo'

Getty Images Lula foi recebido com uma cerimônia oficial de boas-vindas em Paris Após reunião privada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Paris nesta quinta-feira (5/6), o francês Emmanuel Macron rejeitou mais uma vez a aprovação do texto do acordo entre União Europeia e Mercosul da maneira como está atualmente. Em declaração à imprensa no Palácio do Eliseu, sede do governo da França, Macron colocou entraves à aprovação do pacto, apesar das manifestações entusiasmadas de Lula e os pedidos do líder brasileiro para que o colega "abrisse o coração".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O tema é o grande calcanhar de Aquiles da relação entre os dois presidentes, que se reúnem em Paris para a primeira visita de Estado do líder brasileiro ao território francês em seu terceiro mandato. "Este acordo, nesse momento estratégico, é bom para muitos setores grandes, mas comporta um risco para os agricultores europeus", disse Macron, em resposta aos questionamentos da imprensa sobre a possibilidade de aprovação do texto. A objeção de produtores agrícolas ao pacto é um dos principais obstáculos no momento. O setor alega que a entrada em vigor do tratado colocaria em risco milhares de empregos ao abrir as portas do mercado francês a produtos agrícolas produzidos sem os mesmos padrões de qualidade ambiental e sanitários exigidos dos fazendeiros franceses. Esse foi exatamente o argumento de Macron. O presidente francês apontou que, enquanto a Europa proíbe o uso de certos agrotóxicos e exige práticas mais sustentáveis de seus agricultores, os países do Mercosul não estão sujeitos às mesmas restrições.

"Eu não saberia explicar aos agricultores como, no momento em que eu lhes peço que respeitem mais normas, eu abro maciçamente o meu mercado a quem não respeita nada. Então é por isso que, como disse antes, nós devemos melhorar este acordo", afirmou o chefe de Estado francês. O que está por trás dos interesses de Macron em Lula e no Brasil

O 'calcanhar de Aquiles' da relação entre Lula e Macron Lula, por sua vez, insistiu nas vantagens do pacto e afirmou que está disposto a dialogar com os agricultores franceses para destravar as negociações. "É importante que os agricultores franceses saibam que nossa agricultura seria complementar", disse, de frente para o líder francês. "O que não pode é um bloqueio."

"Se você quiser, leva um grupo de agricultores para o Brasil ou eu trago um grupo aqui, vamos sentar numa mesa qualquer aí e conversar, eu tenho certeza que a gente faz o acordo." O presidente brasileiro afirmou ainda estar seguro de que as trativas se desenvolverão até o final da presidência brasileira do Mercosul, que se inicia em julho e tem duração de seis meses. "Quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abra o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul", disse Lula ao colega francês.

Ricardo Stuckert / PR Lula também defendeu com convicção das políticas de proteção ao meio ambiente de seu governo. "Pode ter no mundo alguém preocupado com o meio ambiente igual meu governo, mas não tem melhor", afirmou. "Queria pedir ao Macron uma coisa muito séria. Não permita que nenhum país europeu coloque dúvida sobre a defesa que o Brasil faz para diminuir o desmatamento no Brasil."