'Gaza está pior que o inferno na Terra', diz chefe da Cruz Vermelha à BBC

Getty Images Entre janeiro e o final de abril, cerca de 10.000 casos de desnutrição infantil foram registrados em Gaza, de acordo com a ONU

Gaza se tornou pior do que o inferno na Terra, de acordo com a presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Spoljaric.

Em uma entrevista à BBC na sede do CICV em Genebra, Spoljaric disse que a humanidade está falhando. Os Estados não estão fazendo o suficiente para acabar com a guerra, acabar com o sofrimento dos palestinos e libertar os reféns israelenses, acrescenta.