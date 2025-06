BBC refuta alegações incorretas da Casa Branca sobre sua cobertura de Gaza

A corporação afirma que as alegações de que uma reportagem foi removida do seu site estão 'completamente equivocadas'.

A BBC rejeitou as críticas incorretas da Casa Branca sobre sua cobertura em Gaza, descrevendo como "completamente equivocada" a alegação de que havia retirado do ar uma reportagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ela também afirmou, erroneamente, que a BBC havia retirado uma reportagem do site.

"A alegação de que a BBC derrubou uma reportagem depois de revisar as imagens está completamente equivocada. Não retiramos nenhuma reportagem, e defendemos nosso jornalismo", diz a BBC em comunicado.

Karoline Leavitt criticou a BBC por alterar o número de vítimas no título da reportagem. A corporação britânica afirmou que sua cobertura foi atualizada com novos números ao longo do dia, o que é "uma prática totalmente normal em qualquer notícia de grande repercussão".

Os números foram "sempre claramente atribuídos, desde o primeiro balanço de 15 fornecido por médicos, passando pelos 31 mortos informado pelo Ministério da Saúde administrado pelo Hamas, até a declaração final da Cruz Vermelha de 'pelo menos 21' em seu hospital de campanha", diz o comunicado.