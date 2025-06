Aliança com Janja e polêmica com Bolsonaro: quem é Brigitte Macron, primeira-dama da França

Ela é uma das primeiras-damas mais conhecidas do cenário internacional, não apenas por seu papel ao lado do marido, mas também por sua trajetória pessoal incomum e pelo envolvimento em casos polêmicos internacionais — inclusive com o Brasil.

A cerimônia cheia de honras e protocolos contou também com a presença das primeiras-dama do Brasil e da França : Janja e Brigitte Macron.

A mulher do presidente francês ganhou as manchete do mundo todo na semana passada, quando foi filmada dando o que pareceu ser um empurrão no marido segundo antes dos dois desembarcarem do avião presidencial em Hanói, no Vietnã.

Nas imagens, podem-se ver apenas o que parecem ser a mão e parte do braço de Brigitte Macron tocando o rosto do presidente francês. Macron inicialmente aparenta certo nervosismo, mas logo se recompõe e acena para as câmeras do lado de fora da aeronave.

Funcionários do governo francês disseram, segundo a imprensa do país, que a cena foi "um momento em que o presidente e sua esposa estavam relaxando em uma brincadeira antes de iniciar a visita".

Macron disse, segundo a agência de notícias Reuters, que foi "uma briguinha, mais uma brincadeira".