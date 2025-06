A incrível história da privada de ouro valendo US$ 6 milhões que foi roubada de palácio britânico

Ela morava em um apartamento funcional na parte de cima do Palácio de Blenheim, em Oxfordshire (sudeste da Inglaterra ). E, como supervisora de atendimento aos hóspedes do palácio, Paice estava acostumada a ouvir ruídos estranhos.

Nas primeiras horas do dia 14 de setembro de 2019, Eleanor Paice acordou sobressaltada com o som de vidro quebrando.

Agora, a BBC obteve acesso exclusivo para entender o assalto e as falhas de segurança, do ponto de vista dos funcionários do Palácio de Blenheim.

Hare se lembra de ter abandonado as festividades, com a esperança de usar o vaso sanitário, que era totalmente funcional.

Aquela foi a primeira exposição do vaso América fora de Nova York, nos Estados Unidos, o que criou alvoroço no local.

Mas, quando encontrou a fila, pensou "tudo bem, não precisa entrar na fila. Você pode voltar amanhã e dar uma olhada."

BBC O executivo-chefe do palácio, Dominic Hare, declarou que assumiu total responsabilidade pelas falhas de segurança

Mas, poucas horas depois, sua colega Paice testemunhava os momentos finais do assalto, quando a obra de arte de 98 kg estava sendo carregada em um porta-malas.

Ela lembra que a cena foi rápida e confusa.

"Eram apenas sombras e movimentos rápidos", ela conta. "Simplesmente os vi se movendo em direção ao carro, entrando no carro... e o carro, então, simplesmente acelerou e saiu."

Da entrada dos ladrões até sua saída pelo pátio central, o audacioso assalto levou apenas cinco minutos.

A polícia chegou pouco depois. Os funcionários só perceberam o que havia sido roubado quando deram busca no palácio.

"Foi então que... senti um frio no estômago", relembra Paice. "E pensei, isso é algo grande."

O executivo-chefe logo foi despertado pelo telefone: "Dom, fomos assaltados."

Ele contou que precisou de alguns minutos para perceber que aquilo não era um sonho, antes de correr para o palácio.

Primeiro, ele ficou aliviado ao saber que seus funcionários não haviam se ferido. Mas esta sensação se misturou ao horror de uma cena de crime alagada e destruída.

"Se a privada dourada instalada parecia bela, perfeita, majestosa e em perfeitas condições, agora, era o completo oposto", relembra Hare. "Aquilo foi brutalizado, destroçado. Isto é um palácio. Palácios não são destroçados."

Quando o palácio foi reaberto, um dia depois, a controvérsia foi tratada com um floreio teatral.

Os funcionários repuseram a fita da polícia no cubículo estilhaçado, a poucos metros do local de nascimento do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill (1874-1965). Eles exibiram a cena do crime como parte da exposição de Cattelan – agora, sem o vaso sanitário.

Hare relembra que, apesar do constrangimento, foi a sua raiva que o levou a manter o local visível. Mas ele também percebeu que aquilo poderia atrair o público.

E funcionou. Paice conta que, nos dias que se seguiram, o palácio foi "invadido" por multidões, que queriam observar a destruição.

"As pessoas estavam mais interessadas em ver de onde a privada dourada havia sido roubada do que no próprio vaso sanitário", segundo ela.

BBC A organização decidiu permitir que o público observasse a cena do crime, após a reabertura da exibição

Falhas de segurança

Os funcionários contam que realmente observaram o humor adotado pela imprensa e pelo público ao falar do crime. Mas o assalto ainda os perturbava profundamente.

Paice afirma que Blenheim, para ela, era um lar calmo e seguro. Mas o palácio não pareceu "se acomodar da mesma forma" por muito tempo.

"Sempre havia uma certa ansiedade", relembra ela. "Se aquilo aconteceu, tudo poderia acontecer."

Hare afirma que se sentiu emocionado e agradecido por ninguém ter se ferido. Ele se refere aos ladrões como "as pessoas mais perigosas que já visitaram o Palácio de Blenheim".

"Aquela privada sobreviveu a Nova York. E, se sobreviveu a Nova York, deveria ter sobrevivido ao Palácio de Blenheim", destaca o advogado especializado em recuperação de obras de arte Christopher Marinello, destacado pela seguradora para examinar o caso.

Para ele, a segurança de Blenheim "falhou completamente".

BBC Christopher Marinello, advogado especializado em recuperação de obras de arte, descreveu a privada de ouro como um chamariz para os assaltantes

O que fica muito claro nas entrevistas com os funcionários do palácio é que o vaso sanitário de ouro de 18 quilates não foi considerado um risco à segurança.

Um mês antes do assalto, o criador da Fundação de Arte de Blenheim, Edward Spencer-Churchill, declarou ao jornal Sunday Times que a privada de ouro "não será o objeto mais fácil de se roubar".

"Primeiramente, ele está ligado aos encanamentos e, em segundo lugar, um possível ladrão não terá ideia de quem foi o último a usar o vaso ou do que aquela pessoa comeu. Por isso, não pretendo ficar de guarda."

Hare afirma que eles estavam "muito mais preocupados" com outras obras de arte controversas da exposição, como uma estátua de um papa atingido por um meteoro, bandeiras britânicas dispostas para que o público andasse sobre elas e uma estátua de Adolf Hitler rezando.

Ele reconheceu que a fama do vaso como um objeto de arte tão peculiar ofuscou o fato de que ele valia 2,8 milhões de libras (cerca de R$ 21,4 milhões), apenas em ouro.

Nas horas em que o palácio ficou fechado, o vaso foi mantido sem proteção e sem câmeras de circuito fechado para monitorar a porta do cubículo.

Mas o bando também explorou outras falhas de segurança naquela noite, como a ausência de guardas e portões que foram facilmente arrombados.

E, mesmo depois do assalto, os funcionários demoraram para perceber que o vaso era o alvo do roubo. Paice conta ter imaginado brevemente que os ladrões teriam vindo para roubar a mecha de cabelo de infância de Winston Churchill, que faz parte da exposição do palácio.

'Não é mais vulnerável'

Nas semanas que se seguiram, Dominic Hare foi obrigado a reformular a segurança do palácio a toque de caixa. Ele assumiu toda a responsabilidade pelas falhas daquela noite.

"Definir um certo nível de segurança não é uma decisão democrática, ela foi realmente minha", explicou ele. "Neste sentido, eu tornei Blenheim vulnerável. E não somos mais vulneráveis."

O palácio teve sua segurança reformulada e "modernizada de forma muito significativa". E o ocorrido também serviu de alerta para outras mansões britânicas.

O ouro roubado nunca foi recuperado, mas a história irá permanecer como uma curiosa nota de rodapé na história de um dos palácios mais populares do Reino Unido.

"Existe um histórico grande e sério aqui, guerras que mudaram o curso da história de um continente", destaca Hare. "Comparativamente, este caso é café-pequeno."

"[Mas] nas histórias das pessoas normais de Blenheim, que moraram aqui e respiram a vida neste lugar, foi um momento muito ameaçador."

"Posso imaginar os guias daqui a 150 anos. É o tipo de história que eles poderão contar", conclui Hare.