Por que criador de 'Succession' está escrevendo de novo sobre ricos

Getty Images Jesse Armstrong, um dos roteiristas mais bem-sucedidos do Reino Unido, não é alguém que se acomoda. Logo após sua série de sucesso Succession, que acompanhou as reviravoltas na vida do magnata do setor de mídia Logan Roy, interpretado por Brian Cox, e seus quatro filhos, Armstrong está de volta com seu primeiro longa-metragem, Mountainhead.

É um filme satírico sobre um grupo de quatro amigos bilionários da área de tecnologia que vão passar o fim de semana em um resort nas montanhas, mas acabam vendo a si mesmos, e suas empresas de mídia social, sob escrutínio, à medida que a agitação social se espalha pelo mundo. Em palestra no Hay Festival, Armstrong afirmou: "As pessoas começam dizendo: 'Por que você está escrevendo sobre pessoas ricas de novo? E é uma pergunta justa. Eles são bilionários da área de tecnologia. Succession era sobre uma grande família do setor de mídia. E acho que é porque me interesso por poder, não acho que seja apenas sobre riqueza." "Succession era claramente sobre por que o mundo é assim, quem tem poder?" Mountainhead, da HBO, estrelado por Steve Carrell e Ramy Youssef, foi produzido muito rápido.

"Fizemos em alta velocidade. Eu apresentei a ideia em dezembro, e escrevi em janeiro... continuei reescrevendo durante a pré-produção, filmei em 22 dias, e depois editei." "Só terminamos (a edição) há cerca de uma semana, e vai passar na TV neste fim de semana!", ele explicou antes do lançamento do filme, que estreou no streaming no último sábado (31/5). Armstrong, de 54 anos, queria agilidade na produção do filme para tentar capturar a sensação e o ritmo dos desenvolvimentos tecnológicos e do medo da sociedade em relação a acompanhá-los.

"As ansiedades que temos com relação à tecnologia, especialmente a inteligência artificial, parecem muito presentes e avançam muito rápido. E eu queria tentar escrever (o filme) no mesmo clima em que você estaria quando estivesse assistindo, por isso estava ansioso para fazer rapidamente", ele afirmou. "Outro atrativo para mim foi nunca ter dirigido nada antes, o que me deixou menos ansioso para acelerar e fazer isso muito, muito rápido." HBO Steve Carrell e Ramy Youssef estrelam Mountainhead Armstrong, que começou a trabalhar com programa de televisão infantil antes de escrever roteiros para séries como The Thick of It e cocriar séries como Peep Show e Fresh Meat, disse que a inspiração para Mountainhead veio de ouvir podcasts.

"Escrevi uma resenha de livro sobre Sam Bankman-Fried, o fraudador de criptomoedas, e então passei a ler cada vez mais sobre tecnologia, e comecei a ouvir podcasts de grandes nomes da tecnologia, como Elon Musk, Mark Zuckerberg e Sam Altman, mas também de pessoas de um patamar mediano e até de um patamar mais baixo — é uma ecosfera." "Eu não conseguia parar de pensar na voz dessas pessoas. Adoro usar o vocabulário certo. Para mim, isso abre portas, uma vez que posso ouvi-las falando. E, como parece que as empresas de inteligência artificial estão extraindo muito do nosso trabalho árduo para treinar seus modelos, pensei em extraí-los de volta [usando seus podcasts]!" Armstrong disse à plateia do Hay Festival que, embora soubesse que seu trabalho era envolver os espectadores, escrever o filme "foi uma maneira de expressar muitos sentimentos sobre esse mundo e sobre esses homens — quase todos são homens neste mundo —, e isso é catártico".