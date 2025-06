Madeleine McCann: as novas buscas em Portugal pela menina britânica que desapareceu em 2007

PA Media Madeleine McCann desapareceu durante férias da família em Portugal em 2007 As polícias portuguesa e alemã começaram uma nova busca em Portugal, dentro do conjunto de investigações em curso sobre o desaparecimento de Madeleine McCann. A busca abrangerá cidade de Lagos, onde fica a Praia da Luz, local onde a menina desapareceu há quase duas décadas.

Madeleine tinha três anos e passava as férias com a família quando sumiu de um complexo de apartamentos no dia 3 de maio de 2007. O desaparecimento da menina britânica desencadeou uma investigação policial em toda a Europa e tornou-se um dos casos não resolvidos de maior repercussão em todo o mundo. A polícia portuguesa confirmou na segunda-feira (2/6) que realizará uma nova rodada de buscas entre 2 e 6 de junho, com base em mandados emitidos pelo Ministério Público da Alemanha. Investigadores alemães chegaram à cidade antes da retomada das buscas, enquanto a polícia portuguesa começava a fechar estradas nas cercanias.

Os especialistas da Alemanha assumiram a liderança do caso desde que identificaram Christian Brückner, de 48 anos — que atualmente está preso numa penitenciária alemã por outro crime — como o principal suspeito do caso McCann. Ele cumpre pena por estuprar uma turista americana de 72 anos em Portugal no ano de 2005. Ele deve ser libertado ainda este ano. As autoridades alemãs suspeitam de assassinato, mas não encontraram provas suficientes para indiciá-lo. Brückner negou repetidamente qualquer envolvimento com o episódio.

As autoridades alemãs disseram à BBC que "processos criminais estão em andamento em Portugal" e que isso está ocorre com o apoio da polícia portuguesa. As autoridades portuguesas também nomearam Brückner como suspeito formal pelo desaparecimento da menina britânica. Elas disseram que entregariam quaisquer provas apreendidas às autoridades alemãs. Enquanto isso, a polícia do Reino Unido afirmou que está ciente das novas buscas em curso em Portugal.