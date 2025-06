Ataque de drones da Ucrânia: como funcionou a 'operação teia de aranha' que desferiu golpe duro à Rússia

Presidência da Ucrânia/EPA-EFE/Shutterstock O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reuniu com o chefe do SBU, Vasyl Maliuk, após a operação contra bases aéreas russas Foi um ataque de engenhosidade surpreendente — sem precedentes, amplo e que exigiu 18 meses de preparação. Em 1º de junho, mais de 100 drones ucranianos atingiram bases aéreas no interior da Rússia, tendo como alvo bombardeiros de longo alcance com capacidade nuclear.

A dimensão da operação, chamada "Teia de Aranha", ficou clara assim que começou, com explosões registradas em vários fusos horários em toda a Rússia — tão ao norte quanto em Murmansk, acima do Círculo Polar Ártico, e tão a leste quanto na região de Amur, a mais de 8.000 quilômetros da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo confirmou que os ataques ocorreram em cinco regiões da Rússia — Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan e Amur —, mas disse que as aeronaves haviam sido danificadas apenas em Murmansk e Irkutsk, enquanto em outros locais os ataques haviam sido repelidos. Em fotos divulgadas logo após o ataque, Vasyl Maliuk, o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU, na sigla em inglês), aparece olhando para um mapa via satélite de campos de aviação, no qual as bases dos locais listados pela Rússia são claramente identificáveis. BBC A operação Maliuk disse que os drones foram contrabandeados para a Rússia dentro de cabines de madeira montadas na traseira de caminhões e escondidas sob tetos removíveis operados remotamente.

Os caminhões foram então aparentemente levados a locais próximos a bases aéreas por motoristas que pareciam não ter conhecimento da sua carga; em seguida, os drones foram lançados e atacaram seus alvos. Vídeos que circulam online mostram drones saindo do teto de um dos veículos envolvidos. Um motorista de caminhão entrevistado pela agência estatal russa Ria Novosti contou que ele e outros motoristas tentaram derrubar drones que voavam para fora de um caminhão atirando pedras. "Eles estavam na parte de trás do caminhão, e nós jogamos pedras para impedir que voassem, para detê-los", ele disse.

De acordo com relatos não verificados do canal russo do Telegram Baza — que é conhecido por sua ligação com os serviços de segurança —, os motoristas dos caminhões dos quais os drones decolaram contaram histórias semelhantes de terem sido contratados por empresários para entregar cabines de madeira em vários locais da Rússia. BBC Alguns deles disseram que receberam instruções adicionais por telefone sobre onde estacionar os caminhões; quando fizeram isso, ficaram surpresos ao ver drones voando para fora deles. Em uma postagem triunfante compartilhada nas redes sociais na noite de domingo (1/6), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky — que supervisionou diretamente a operação —, disse que 117 drones haviam sido usados ​​no ousado ataque que levou "um ano, seis meses e nove dias" para ser preparado.

Ele também disse que um dos locais visados ficava ao lado de um dos escritórios do FSB, serviço de inteligência e segurança da Rússia. BBC A Rússia afirmou ter detido suspeitos ligados ao ataque, embora Zelensky tenha declarado que as pessoas que ajudaram a facilitar a operação "foram retiradas do território russo... agora estão em segurança". Em uma postagem no Telegram, agora excluída, as autoridades locais da cidade de Ust-Kut, na região de Irkutsk, disseram que estavam procurando por um ucraniano de 37 anos em conexão com o ataque de drones à base aérea militar de Belaya.