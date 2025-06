O que é sionismo — e como seu 'criador' imaginou (e negociou) o Estado de Israel

Especialistas analisam o livro 'O Estado Judeu', de autoria do jornalista Theodor Herzl, para comparar a ideia original do autor com o que Israel se tornou

Quando as primeiras 300 cópias de O Estado Judeu (Der Judenstaat) começaram a ser distribuídas pelas ruas de Viena , capital do então Império Austro-Húngaro, em 1896, nem a editora nem o seu autor, o advogado, dramaturgo e jornalista Theodor Herzl, acreditavam que ele seria lido por muita gente.

O confronto em Gaza foi iniciado após o ataque do grupo palestino Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 que deixou mais de 1.200 mortos, a maioria civis, além de 251 levadas para o território palestino como reféns. A dura resposta israelense, com uma ampla campanha militar contra o Hamas, deixou mais de 50 mil palestinos mortos até agora — também civis em sua maioria —, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo grupo palestino.

Hoje, mais de um ano e meio após o início da guerra em Gaza , as discussões sobre a origem e o caráter do sionismo continuam gerando debates e disputas políticas em vários países.

Para Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), essa é a faceta mais relevante do livro — assim como a mais atual no contexto da guerra com o Hamas. "A imaginação de Herzl sempre foi de um Estado puramente judeu, consequência da sua inspiração no nacionalismo alemão da sua época, que era profundamente culturalista", diz ele.

Para eles, o jornalista estabeleceu as bases do retorno à Terra Prometida de acordo com o relato bíblico. Não foi à toa que, quando Israel foi fundado, em 1948, foi Herzl quem recebeu uma menção inequívoca na Declaração de Independência, além de ser reconhecido, naquela ocasião, como "pai espiritual" do Estado judeu.

"A existência de um Estado pluriétnico, como o Brasil, os EUA, a África do Sul, é impensável desde o dia um do sionismo. E é isso que virou a nakba [tragédia, em árabe], a expulsão dos palestinos do território e, agora, esse conflito", completa Huberman.

Outros grupos o veem, ao contrário, como idealizador de um sionismo tolerante que foi abandonado no meio do caminho. Para estes, Herzl inclusive estipulou as bases da solução dos dois Estados, como proposto pelo plano de partição aprovado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1947, antes da fundação de Israel, e rejeitado pelos palestinos à época. É a leitura do historiador Michel Gherman, que leciona no Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

"Ele [Herzl] é um ótimo exemplo de uma 'arquitetura de memória'. Foi arquitetado para ser o fundador de Israel com base em uma ideia de organização, de neutralidade, como alguém que se identifica com todas as correntes. Os antissionistas usam a imagem dele hoje para depreciar o sionismo", analisa.