O cientista que ajudou a converter a China em superpotência após ser deportado pelos EUA na Guerra Fria: 'É o que acontece quando se expulsa o conhecimento'

Em Xangai, na China , há um museu inteiro com 70 mil artefatos dedicados a um homem: o "cientista do povo" Qian Xuesen.

O caso dele ganhou destaque em veículos de comunicação como o New York Times nos últimos dias, em meio à política de expulsão de imigrantes do presidente Donald Trump .

Do MIT, Qian foi para o Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) para estudar com um dos mais influentes engenheiros aeronáuticos da época, o húngaro Theodore von Karman.

Ali, Qian dividia o escritório com outro proeminente cientista, Frank Malina, membro-chave de um pequeno grupo de inovadores conhecido como "Esquadrão Suicida".

O grupo ganhou esse apelido por causa de suas tentativas de construir um foguete no campus, e também porque alguns de seus experimentos com produtos químicos voláteis deram bastante errado, explica Fraser Macdonald, autor de Escape from Earth: A Secret History of the Space Rocket ("Fuga da Terra: A História Secreta do Foguete Espacial", em tradução literal).

Mas ninguém chegou a morrer, assinala o autor.

Um certo dia, Qian foi atraído para uma discussão de um problema matemático complicado com Malina e outros membros do grupo, e em pouco tempo ele se tornou parte da equipe, produzindo pesquisas seminais sobre a propulsão de foguetes.

Na época, a ciência de foguetes era "coisa de excêntricos e sonhadores", diz Macdonald. "Ninguém levava isso a sério, e nenhum engenheiro com inclinação matemática arriscaria sua reputação dizendo que este seria o futuro."

Mas isso mudou rapidamente com o início da Segunda Guerra Mundial (1939-45).

O Esquadrão Suicida logo atraiu a atenção dos militares americanos, que financiaram pesquisas sobre decolagem assistida por jato, onde propulsores foram acoplados às asas das aeronaves para permitir que decolassem em pistas curtas.

Getty Images Devido à sua inteligência evidente, Qian ganhou uma bolsa para estudar no MIT

O financiamento militar também ajudou a estabelecer o Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, na sigla em inglês) em 1943, sob a direção de Theodore von Karman. Qian, junto com Frank Malina, estava no centro do projeto.

Qian era um cidadão chinês, mas a República da China era aliada dos EUA, então não havia "nenhuma suspeita concreta sobre um cientista chinês no centro do empreendimento espacial americano", afirma Macdonald.

Ele recebeu autorização de segurança para trabalhar na pesquisa de armas sigilosas e até serviu no Conselho Consultivo de Ciência do governo americano.

No final da guerra, ele era um dos maiores especialistas do mundo em propulsão a jato e foi enviado com Von Karman em uma missão extraordinária para a Alemanha, ocupando o posto temporário de tenente-coronel.

O objetivo era entrevistar engenheiros nazistas, incluindo Wernher von Braun, o principal cientista de foguetes da Alemanha.

Os EUA queriam descobrir exatamente o que os alemães sabiam.

Mas, no final da década, a brilhante carreira de Qian nos EUA foi interrompida repentinamente e sua vida lá começou a se complicar.

Na China, o líder Mao Tsé-Tung declarou a criação da República Popular comunista em 1949, e rapidamente os chineses passaram a ser vistos nos EUA como "os malvados", afirma Jespersen, da Universidade do Norte da Geórgia.

Enquanto isso, um novo diretor do JPL passou a acreditar que havia uma rede de espiões no laboratório e compartilhou suas suspeitas sobre alguns membros da equipe com o FBI (a polícia federal americana). "Todos eram chineses ou judeus", diz Macdonald.

A Guerra Fria entre EUA e União Soviética estava em curso, e a caça às bruxas anticomunista da era McCarthy ganhava força. Foi nessa atmosfera que o FBI acusou Qian, Frank Malina e outros de serem comunistas e de serem uma ameaça à segurança nacional.

As acusações contra Qian foram baseadas em um documento de 1938 do Partido Comunista dos EUA, que mostrava que ele participara de uma reunião social que o FBI suspeitava ser uma reunião do Partido Comunista de Pasadena.

Getty Images Três dos membros do "Esquadrão Suicida", William Pickering (esquerda), Theodore von Kármán (centro) e Frank J. Malina (direita), em foto de 1960

Embora Qian negasse ser membro do partido, um novo estudo sugeriu que ele ingressou na mesma época que Frank Malina, em 1938. Mas isso não o torna necessariamente um marxista.

Ser comunista naquela época era uma declaração de antirracismo, explica Macdonald.

O grupo queria destacar a ameaça do fascismo, diz o especialista, bem como o horror do racismo nos EUA.

Eles estavam fazendo campanha, por exemplo, contra a segregação da piscina local de Pasadena e usaram as reuniões comunistas para discuti-la.

Zuoyue Wang, professor de história da Universidade Politécnica do Estado da Califórnia, nos EUA, diz que não há qualquer evidência de que Qian tenha feito espionagem para a China ou tenha sido agente de inteligência quando esteve nos Estados Unidos.

Ele foi, no entanto, privado de sua autorização de segurança e colocado em prisão domiciliar. Os colegas do Caltech, incluindo Theodore von Karman, escreveram ao governo para defender a inocência de Qian, mas sem sucesso.

Em 1955, após cinco anos de prisão domiciliar, o presidente Eisenhower tomou a decisão de deportá-lo para a China. O cientista partiu de barco com sua mulher e dois filhos nascidos nos EUA, dizendo a jornalistas que nunca mais pisaria nos EUA. E manteve sua promessa.

"Ele foi um dos cientistas mais ilustres dos EUA. Ele contribuiu muito e poderia ter contribuído muito mais. Portanto, não foi apenas humilhação, mas também um sentimento de traição", afirma o jornalista e escritor Tianyu Fang.

Getty Images Qian Xuesen é considerado o pai dos programas espaciais e de mísseis nucleares da China

Qian chegou como herói à China, mas não foi imediatamente admitido no Partido Comunista.

Seu histórico não era impecável. Sua esposa era a filha aristocrática de um líder nacionalista e, até a queda de Qian em desgraça, ele vivia feliz nos EUA. O cientista havia dado até os primeiros passos para solicitar a cidadania americana.

Quando finalmente se tornou membro do Partido Comunista Chinês, em 1958, ele o abraçou e, partir dali, tentou sempre permanecer do lado certo do regime. Ele sobreviveu aos expurgos e à Revolução Cultural, e conseguir dar seguimento a uma carreira extraordinária.

Quando chegou à China, havia pouco conhecimento da ciência de foguetes, mas 15 anos depois ele supervisionaria o lançamento do primeiro satélite chinês ao espaço.

Ao longo das décadas, ele treinou uma nova geração de cientistas e seu trabalho lançou as bases para o Programa de Exploração Lunar da China.

Ironicamente, o programa de mísseis que Qian ajudou a desenvolver na China resultou em armas que foram disparadas contra os EUA.

Os mísseis bicho-da-seda (silkworm) desenvolvidos por Qian foram disparados contra americanos na Guerra do Golfo de 1991 e em 2016 contra o navio de guerra USS Mason por rebeldes houthis no Iêmen.

Ao adotar uma linha dura contra o comunismo doméstico, afirma Macdonald, o país deportou "os meios pelos quais um de seus principais rivais comunistas poderia desenvolver seus próprios mísseis e seu programa espacial. Foi um erro geopolítico extraordinário."

"Há um ciclo estranho. Os EUA expulsaram essa expertise e ela voltou para mordê-los", observa ela.

Um ex-secretário da Marinha dos EUA, Dan Kimball, que mais tarde seria chefe da empresa de propulsão de foguetes Aerojet, disse uma vez que a deportação de Qian foi "a coisa mais estúpida que este país já fez".

Getty Images Mao proclamando o estabelecimento da República Popular da China em 1º de outubro de 1949

Hoje, há novamente uma enorme tensão entre a China e os EUA. Desta vez, não se trata de ideologia, mas de comércio, segurança tecnológica e, segundo Trump, uma suposta falha da China em conter o espalhamento da covid-19.

Embora a maioria dos americanos não tenha noção da história de Qian e de seu papel no programa espacial americano, Tianyu Fang diz que muitos chineses e estudantes chineses nos EUA sabem sobre o cientista e por que teve que sair do país, e eles veem os paralelos com os dias atuais.

"As relações entre os EUA e a China pioraram tanto que eles sabem que podem estar sob as mesmas suspeitas que a geração de Qian", compara o jornalista.

Getty Images Qian Xuesen nunca mais pôs os pés nos Estados Unidos e morreu em 2009

Na visão de Macdonald, a história de Qian é um alerta sobre o que acontece quando você expulsa o conhecimento.

"A história da Ciência americana mostra que ela é impulsionada por pessoas vindas de fora... Mas nestes tempos conservadores, essa é uma história que se torna mais difícil de ser celebrada."

A contribuição do Laboratório de Propulsão a Jato para o programa espacial dos EUA foi, acredita Macdonald, bastante negligenciada em relação à de Wernher von Braun e de outros cientistas alemães, que foram levados em segredo aos EUA logo após a visita que Von Karman e Qian fizeram a eles.

Braun era nazista, mas suas conquistas são reconhecidas de uma forma que as de Qian e outros do Esquadrão Suicida não são, diz Macdonald.

"A ideia de que o primeiro programa espacial viável dos EUA foi iniciado por socialistas locais, sejam judeus ou chineses, não é realmente uma história que os EUA possam ouvir sobre si mesmos", diz ele.

A vida de Qian durou quase um século.

No período, a China cresceu de um peixinho econômico para uma superpotência na Terra e no espaço.

Qian fez parte dessa transformação. Mas sua história poderia ter sido uma grande história americana também.

Em 2019, quando a China conseguiu o feito de pousar no outro lado da Lua, o fez na cratera Von Karman — nome dado em homenagem ao engenheiro aeronáutico que foi um dos mentores de Qian.

Um aceno, proposital ou não, para o fato de que o anticomunismo americano ajudou a impulsionar a China no espaço.

*Esta reportagem foi originalmente publicada em novembro de 2020 e foi atualizada em junho de 2025.