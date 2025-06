A vitória de aliado de Trump em eleição acirrada na Polônia

A comissão disse que Nawrocki obteve 50,9% dos votos — ficando à frente do prefeito liberal de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, com 49,1%.

O resultado da eleição foi uma reviravolta sensacional em relação à primeira pesquisa de boca de urna — publicada imediatamente após o término da votação no domingo — que mostrou Trzaskowski vencendo com 50,3% contra 49,7% de Nawrocki.

O atual presidente conservador, Andrzej Duda, usou seus poderes para impedir que o primeiro-ministro cumprisse promessas importantes de campanha, incluindo a remoção da influência política do judiciário e a liberalização da rígida lei de aborto do país.

"Foi uma luta difícil, às vezes dolorosa, mas incrivelmente corajosa para a Polônia, pela forma como os assuntos da nossa pátria devem ser conduzidos. Obrigado por esta luta heroica até o último minuto da campanha", disse Duda.

Ambos os candidatos presidenciais apoiam a continuidade da assistência à vizinha Ucrânia, mas divergem quanto à sua abordagem em relação à UE. Trzaskowski, ex-ministro da Europa, apoia a visão de Tusk de uma Polônia no centro da corrente principal europeia, influenciando decisões por meio de relações sólidas com a Alemanha e a França.

Nawrocki, de 42 anos, apoia uma Polônia forte e soberana e não quer que o país ceda mais poderes a Bruxelas. Ele se opõe às políticas climáticas e migratórias da UE.

Getty Images Karol Nawrocki discursou para uma multidão na noite da eleição

Fã de Trump

Ele era relativamente desconhecido nacionalmente antes de ser selecionado pelo partido de oposição PiS para ser seu candidato "não oficial".

Boxeador e jogador de futebol amador ávido, ele frequentemente posta fotos de si mesmo se exercitando. O PiS o apresentou como um candidato forte que defenderia os poloneses comuns e os interesses nacionais do país.

Fã do presidente Donald Trump, ele voou para Washington durante a campanha eleitoral polonesa para uma reunião extremamente breve – e para tirar uma foto sua com o polegar para cima com Trump no Salão Oval.

Durante a campanha, surgiram dúvidas sobre o número de apartamentos que Nawrocki possuía depois que ele disse em um debate presidencial que ele, como a maioria dos poloneses, possuía apenas um.

No entanto, mais tarde descobriu-se que ele era dono de um segundo apartamento, que havia adquirido de um aposentado com desconto em troca de promessas de cuidados de saúde.

Isso levou a acusações de que ele havia se aproveitado de um idoso vulnerável e não cumprido suas promessas.

Após o escândalo, Nawrocki disse que doaria o apartamento do conselho para caridade e negou que não tenha fornecido os cuidados prometidos.