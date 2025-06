A mensagem por trás do ousado ataque da Ucrânia à Rússia

Ukraine Presidential Press Service/EPA-EFE/Shutterstock O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aperta a mão do chefe do Serviço de Segurança Vasyl Malyuk É difícil não se espantar com a audácia — ou engenhosidade — do ataque da Ucrânia à força aérea russa no último fim de semana. A Ucrânia afirma ter concluído seu maior ataque de longo alcance da guerra com a Rússia no domingo (1/6), após usar drones contrabandeados para lançar uma série de grandes ataques contra 40 aviões de guerra russos em quatro bases militares.

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que 117 drones foram usados ​​na chamada operação "Teia de Aranha" pelo serviço de segurança do SBU, atingindo "34% dos porta-mísseis de cruzeiro estratégicos [da Rússia]". Fontes do SBU disseram à BBC News que os ataques foram organizados ao longo de um ano e meio. A Rússia confirmou os ataques ucranianos em cinco regiões — e disse se tratar de um "ato terrorista". Os ataques ocorrem no momento em que negociadores russos e ucranianos se reúnem em Istambul, na Turquia, para uma segunda rodada de negociações de paz nesta segunda-feira (2/6). A BBC não conseguiu verificar as alegações ucranianas de que os ataques resultaram em US$ 7 bilhões (cerca de R$ 40 bi) em danos, mas está claro que a "Operação Teia de Aranha" foi, no mínimo, um golpe de propaganda espetacular.

Os ucranianos já estão comparando esse ataque a outros sucessos militares notáveis desde a invasão da Rússia, incluindo o naufrágio do navio-almirante da frota russa do Mar Negro, o Moskva, e o bombardeio da Ponte Kerch, ambos em 2022, além de um ataque de mísseis ao porto de Sebastopol no ano seguinte. A julgar pelos detalhes vazados para a imprensa pela inteligência militar da Ucrânia, a SBU, a mais recente operação é um dos golpes mais elaborados preparados até agora. Em uma operação que supostamente levou 18 meses para ser preparada, dezenas de pequenos drones foram contrabandeados para a Rússia, armazenados em compartimentos especiais a bordo de caminhões de carga, levados para pelo menos quatro locais diferentes, a milhares de quilômetros de distância, e lançados remotamente em direção a bases aéreas próximas.

"Nenhuma operação de inteligência no mundo fez algo parecido antes", disse o analista de defesa Serhii Kuzan à TV ucraniana. "Os bombardeiros russos são capazes de lançar ataques de longo alcance contra nós", disse ele. "São apenas 120, e nós atingimos 40. É um número inacreditável." Reuters O governador de Irkutsk (Rússia) publicou um vídeo mostrando as consequências do ataque de drones É difícil avaliar os danos de forma independente.

O blogueiro militar ucraniano Oleksandr Kovalenko diz que mesmo que os bombardeiros e as aeronaves de comando da Rússia não tenham sido totalmente destruídos, o impacto da operação foi enorme. "A extensão dos danos é tamanha que o complexo militar-industrial russo, em seu estado atual, dificilmente conseguirá restaurá-los em um futuro próximo", escreveu o analista em seu canal no Telegram. Os bombardeiros portadores de mísseis — o Tu-95, o Tu-22 e o Tu-160, — segundo ele, não estão mais em produção. Consertá-los será difícil e substituí-los, impossível.