Os empresários dos EUA que pedem a Trump que flexibilize política migratória

Arquivo pessoal Manolo Betancur é um dos empresários americanos em apuros devido à política de imigração de Donald Trump. O endurecimento das políticas de imigração do presidente Donald Trump nos Estados Unidos não está apenas colocando muitos estrangeiros no país sob pressão. Muitas empresas dos EUA estão tendo mais dificuldade para encontrar trabalhadores, o que prejudica seus negócios.

Trump prometeu na campanha realizar a "maior operação de deportação da história dos EUA" e o medo de ser preso fez com que muitos tivessem receio de sair de casa para trabalhar. Mas em meio a manchetes sobre estrangeiros sendo deportados para prisões em El Salvador e alegações de que o governo está deportando ou negando acesso ao país a pessoas com documentos adequados, a incerteza está se espalhando entre as empresas sobre o que o governo Trump pretende fazer com os programas que canalizam a imigração legal, da qual muitos dependem. O presidente afirmou que quer permitir a imigração legal para os EUA, mas seu governo parece muito mais focado em prisões e deportações do que em abrir e ordenar canais de imigração legal ou regularizar os mais de 8 milhões de imigrantes sem documentos que, segundo estimativas, estão trabalhando no país.

O problema é real e urgente para muitas empresas. "Temos cerca de 1,7 milhão de empregos não preenchidos e os empregadores estão preocupados com a escassez de mão de obra, o que aumenta a inflação para as famílias americanas", disse à BBC Mundo Rebecca Shi, da American Business Immigration Coalition (ABIC), uma associação que defende a reforma das leis de imigração dos EUA. A associação de Shi está fazendo lobby para o que ela chama de "uma política de migração sensata".

Seus membros se reuniram em Washington em março passado com o objetivo de fazer com que sua voz fosse ouvida pelos membros do Congresso. O presidente da ABIC, Bob Worsley, é proprietário de uma empresa de construção no Arizona que frequentemente sofre com a falta de trabalhadores e, em 2012, conquistou uma cadeira na legislatura estadual pelo Partido Republicano do presidente Trump. Worsley e outros empresários que trabalham com ele acreditam que, mais do que deportações, os Estados Unidos e suas empresas precisam de uma política de imigração que garanta caminhos ordenados para a imigração legal.

"É como uma represa onde a água vai encontrar seu caminho pela força pura. Você pode proteger a fronteira, mas se não resolver a questão da imigração para que as pessoas possam vir legalmente, vai acontecer de novo", disse ele ao The New York Times. Getty Images Muitas empresas estão tendo problemas para preencher vagas nos Estados Unidos. Mas a reforma abrangente da imigração é uma questão que vem sendo adiada há anos pela incapacidade dos democratas e republicanos de chegarem a um acordo, e não há nenhuma indicação de que essa seja uma das prioridades de Trump. Para algumas empresas, a política de imigração do presidente se tornou um problema quase diário.