O que se sabe sobre ataque que deixou vários feridos no Colorado

Segundo a polícia do Colorado, o incidente ocorreu no centro comercial Pearl Street Mall, na cidade de Boulder, e deixou vários feridos.

O FBI (polícia federal dos EUA) diz estar investigando um "ataque terrorista direcionado" no Estado do Colorado.

"Estou monitorando de perto a situação em Boulder e meus pensamentos estão com as pessoas que foram feridas e impactadas por este hediondo ato de terror", ele escreveu nas redes sociais.

O governador do Colorado, Jared Polis, divulgou um comunicado sobre o ataque:

A polícia diz que realizará uma coletiva de imprensa no local em breve.

As autoridades informaram à CBS News, emissora parceira da BBC nos EUA, que ataque ocorreu na Rua 13 e na Rua Pearl na tarde de domingo (1/6).

Autoridades do FBI também se pronunciaram sobre o ataque nas redes sociais.

"Atos de ódio de qualquer tipo são inaceitáveis. Enquanto os detalhes são revelados, o Estado trabalha com as autoridades locais e federais para apoiar esta investigação."

"Estamos cientes e investigando completamente um ataque terrorista direcionado em Boulder, Colorado. Nossos agentes e as autoridades locais já estão no local e compartilharemos atualizações assim que mais informações estiverem disponíveis", disse o chefe do FBI, Kash Patel, nas redes sociais.

Dan Bongio, outro agente do FBI, afirmou:

"Estamos investigando este incidente como um ato de terror e violência direcionada", disse ele nas redes sociais.