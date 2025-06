O britânico acusado de tentar exportar tecnologia militar dos EUA para China

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Miller é residente permanente nos EUA. Ele e Cui foram presos na Sérvia e podem ser extraditados para os EUA.

O ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou que está prestando assistência consular a um cidadão britânico após sua prisão em abril e que está "em contato com as autoridades locais e sua família".

Documentos judiciais sugerem que os dois homens discutiram maneiras de exportar um dispositivo que poderia ser usado para criptografia. Eles teriam pago um depósito de US$ 10 milhões (cerca de R$ 57 milhões) pelo equipamento.

Miller e Cui também são acusados de tentar "assediar" um manifestante antigoverno chinês — o que incluiu instalar um dispositivo de rastreamento em seu carro e cortar seus pneus.