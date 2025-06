Ataque de Israel perto de centro de ajuda humanitária em Gaza mata 31 e fere pelo menos 150; o que se sabe

Mohamed Ghareeb, jornalista em Rafah, disse à BBC que milhares de palestinos estavam reunidos perto de um centro de distribuição de ajuda humanitária apoiado pelos EUA no domingo, quando tanques israelenses apareceram e abriram fogo contra a multidão.

Trinta e um mortos e 150 feridos — este foi o saldo de um ataque de tanque israelense neste domingo (01/06) perto de um centro de distribuição de ajuda humanitária em Rafah, no sul de Gaza , segundo relatos de médicos, moradores e do ministério da Saúde, administrado pelo Hamas .

Getty Images Multidões estão se reunindo na frente do hospital Nasser, em Gaza, neste domingo

Em sua mais recente atualização sobre o assunto, as Forças de Defesa de Israel disseram que suas tropas "eliminaram dezenas de terroristas" e "desmantelaram aproximadamente 100 alvos de infraestrutura terrorista" em Khan Younis.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) declararam não saber "se houve vítimas devido aos disparos" de suas tropas nas proximidades do centro de distribuição de ajuda humanitária de Rafah.

Jornalistas e ativistas compartilharam imagens de corpos e feridos sendo transportados em carroças puxadas por burros para o hospital de campanha do Crescente Vermelha na área de Al-Mawasi, em Rafah, já que as equipes de resgate não conseguiram chegar ao local.

Khan Younis está localizada no sul da Faixa de Gaza, ao norte de Rafah, de onde vêm os relatos do incidente de domingo em um ponto de distribuição de ajuda humanitária .

Eles também "localizaram e desmantelaram uma rota subterrânea para um túnel terrorista com aproximadamente 30 metros de profundidade e 700 metros de comprimento" na mesma área, afirma.

O exército israelense afirma que suas tropas levam jornalistas em viagens escoltadas em Gaza para que pudessem reportar com segurança.

"Os mortos e feridos permaneceram no chão por um longo tempo", disse Ghareeb.

O jornalista Mohamed Ghareeb disse à BBC que uma multidão de palestinos se reunia perto da rotatória de Al-Alam por volta das 4h30, horário local (11h30 de sábado, no horário de Brasília), perto do centro de ajuda administrado pela controversa Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglies), pouco antes de tanques israelenses aparecerem e abrirem fogo.

"As equipes de resgate não conseguiram acessar a área, que está sob controle israelense. Isso forçou os moradores a usar carroças puxadas por burros para transportar as vítimas para o hospital de campanha."

O centro de saúde também anunciou que estão sendo feitos esforços para transferir os feridos para o Hospital Nasser, em Khan Younis, para tratamento adicional.

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal, disse à AFP que mais de 100 pessoas ficaram feridas "devido a tiros de veículos israelenses que atingiram milhares de cidadãos".

O incidente destaca as condições humanitárias em Rafah, onde as recentes operações militares israelenses limitaram severamente o acesso à ajuda e aos serviços de emergência.

Reuters Apesar das negociações para libertar os reféns israelenses restantes mantidos pelo Hamas, os ataques do exército israelense prosseguem

Ajuda perigosa

No sábado, multidões de civis famintos desesperadamente avançaram em direção aos caminhões de ajuda humanitária do GHF em Gaza, criando cenas caóticas, informou o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas.

O GHF, ou Fundo Humanitário de Gaza, é uma nova organização apoiada pelos EUA e por Israel que vem distribuindo alimentos em locais designados em Gaza. Israel implementou o plano após acusar o Hamas de roubar ajuda, uma alegação que o grupo nega.

O GHF afirmou ter distribuído dois milhões de refeições esta semana, uma informação que a BBC não conseguiu verificar de forma independente.

Desde que este polêmico plano de distribuição de ajuda humanitária começou na terça-feira (27/05), vários incidentes foram relatados. Na quarta-feira, pelo menos quatro pessoas foram mortas depois que uma multidão invadiu um dos armazéns de alimentos abertos pelo fundo.

Um dia antes, outra multidão de palestinos foi alvejada por soldados israelenses em outro centro de distribuição. Uma pessoa morreu e 48 ficaram feridas no ataque, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

Getty Images A ONU alerta que 2 milhões de habitantes de Gaza correm o risco de fome

Isso tudo acontece em um momento em que os EUA tentam negociar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

O Hamas respondeu à proposta de cessar-fogo dos EUA declarando que está disposto a libertar 10 reféns israelenses vivos e 18 reféns mortos em troca de mil prisioneiros palestinos.

No entanto, o grupo também reiterou suas exigências por uma trégua permanente, a retirada completa de Israel de Gaza e garantias para a continuidade do fluxo de ajuda humanitária. Nenhuma dessas exigências está incluída no acordo em discussão.

O Hamas alegou ter apresentado sua resposta, acrescentando à proposta de Steve Witkoff, enviado especial do presidente americano Donald Trump para o Oriente Médio.

Witkoff afirmou que a proposta do Hamas é "inaceitável e só nos atrasa" e insistiu que o acordo com os EUA é "a única maneira de concluir um cessar-fogo de 60 dias nos próximos dias".

Pelo menos 54.381 pessoas morreram em Gaza durante a guerra que eclodiu após o Hamas lançar ataques contra Israel em 7 de outubro de 2023, de acordo com o Ministério da Saúde do território.

* Com informações de Rushdi Abualouf e Anna Lamche