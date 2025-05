Indígenas da Amazônia processam New York Times por insinuar vício da aldeia em pornografia

A ação judicial alega que uma reportagem do jornal americano retratou o povo Marubo como 'incapaz de lidar' com a exposição básica à internet.

Reuters A reportagem do New York Times alimentou 'uma tempestade midiática global' sobre a tribo, dizem os autores da ação

A reportagem do NYT, escrita nove meses depois de os Marubo obterem acesso à Starlink , um serviço de internet via satélite da SpaceX, de Elon Musk , dizia que a tribo "já estava enfrentando os mesmos desafios que atormentam os lares americanos há anos".

Os Marubo, uma comunidade indígena com cerca de 2 mil pessoas, está pedindo pelo menos US$ 180 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) em indenização por danos.

A reportagem também destacou os benefícios percebidos da internet entre a tribo, incluindo a capacidade de alertar as autoridades sobre problemas de saúde e destruição ambiental, além de manter contato com familiares distantes.

O artigo dizia que um líder comunitário, que é crítico ferrenho da internet, estava "muito incomodado com a pornografia", e havia sido informado sobre "comportamento sexual mais agressivo" por parte de jovens do sexo masculino.

A ação judicial alega que outros meios de comunicação repercutiram de forma sensacionalista a reportagem do NYT, incluindo uma manchete do TMZ que fazia referência ao vício em pornografia.

Mas o processo alega que o artigo original do NYT "retratou o povo Marubo como uma comunidade incapaz de lidar com a exposição básica à internet, destacando alegações de que seus jovens haviam sido consumidos pela pornografia".

Os autores da ação, o líder da comunidade Enoque Marubo e a ativista brasileira Flora Dutra, que ajudou a distribuir as 20 antenas Starlink de US$ 15 mil para a tribo, afirmam que a reportagem do NYT ajudou a alimentar "uma tempestade midiática global", de acordo com o Courthouse News Service.

Isso, segundo eles, os submeteu à "humilhação, assédio e danos irreparáveis à sua reputação e segurança".