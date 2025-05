Trump eleva para 50% tarifa do aço, que Brasil exporta para os EUA

Getty Images Trump discursou sob aplausos calorosos de plateia repleta de metalúrgicos O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país dobrará a tarifa sobre importações de aço e alumínio de 25% para 50%, a partir da próxima quarta-feira (04/06). Em um comício nessa sexta-feira (30/05) em Pittsburgh, Pensilvânia, Trump disse que a medida impulsionaria a indústria siderúrgica local e o fornecimento nacional, além de diminuir a dependência da China.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O anúncio ocorre em meio a uma batalha judicial sobre a legalidade de algumas das tarifas globais de Trump, que um tribunal de apelações permitiu que continuassem após um tribunal federal ter ordenado a suspensão das taxas de importação. As tarifas sobre aço e alumínio não são afetadas pelo processo judicial em curso. Produtos derivados de ferro e aço são o segundo item brasileiro mais exportado para os EUA, somando US$ 2,8 bilhões em vendas em 2024, ficando apenas atrás de petróleo (US$ 5,8 bilhões). A participação do Brasil no total de importações americanas de alumínio é pequena — menos de 1%. Mas do lado brasileiro, os EUA são importantes: representaram 16,8% das exportações brasileiras de alumínio em 2024.

Antes do anúncio da tarifa de 10% imposta a todos os produtos brasileiros no início de abril, o principal impacto da gestão Trump para o Brasil veio justamente com a taxação de 25% sobre todas as importações americanas de aço e alumínio, que entraram em vigor em 12 de março. Nessa sexta, Trump anunciou também que US$ 14 bilhões seriam investidos na produção de aço na região de Pittsburgh por meio de uma parceria entre a US Steel e a japonesa Nippon Steel. Funcionários da Casa Branca disseram que Trump convenceu a japonesa Nippon Steel a aumentar seus investimentos nos EUA e dar ao governo uma voz fundamental sobre as operações das fábricas americanas.

Os detalhes da parceria ainda não estão claros e nenhuma das empresas confirmou o acordo. O anúncio é o mais recente capítulo na recorrente pauta de Trump sobre tarifas. "Não haverá demissões nem terceirização, e todos os metalúrgicos dos EUA receberão em breve um merecido bônus de US$ 5.000", disse Trump à plateia, repleta de metalúrgicos, sob aplausos calorosos.

Uma das principais preocupações dos metalúrgicos sobre o acordo comercial EUA-Japão era como o país asiático seguiria os acordos sindicais, que regulamentam salários e contratações. Trump iniciou seus comentários dizendo que "salvou" a US Steel, a maior fabricante de aço dos EUA, localizada em Pittsburgh, com as tarifas de 25% sobre o aço que ele implementou no seu primeiro mandato como presidente, em 2018. Reuters Os EUA caíram ao longo dos anos para a posição de quarto maior produtor de aço no mundo Ele promoveu o aumento para 50% como uma forma de garantir a sobrevivência da US Steel, que tem 124 anos.