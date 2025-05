Sanção de Trump a Moraes pode provocar ruptura entre Brasil e EUA, diz NYT

Reuters Diversos jornais estrangeiros publicaram nessa semana sobre medidas do governo Trump que parecem mirar em Alexandre de Moraes Uma possível sanção ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo governo de Donald Trump pode provocar uma ruptura das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil, diz reportagem do jornal americano The New York Times (NYT). "A situação poderia causar uma ruptura diplomática entre as duas maiores nações do Hemisfério Ocidental", escreveu o correspondente do jornal no Rio de Janeiro, Jack Nicas.

"O Departamento de Estado não informou se o juiz Moraes é alvo da ação. Mas a linguagem do Departamento de Estado se inclina fortemente para as críticas contra ele, incluindo a de que vistos seriam restringidos para autoridades que exijam que empresas de tecnologia americanas removam conteúdo ou ameacem com mandados de prisão residentes nos EUA por coisas que disseram online." Ainda de acordo com o jornal americano, a reportagem teve acesso a uma carta que o Departamento de Justiça dos EUA teria enviado nesse mês a Moraes, repreendendo-o por ordenar que a rede social Rumble bloqueasse as contas de um usuário específico. Trump age como pretenso 'imperador do mundo' ao ameaçar STF, afirma ex-presidente do tribunal

Após ameaça a Moraes, governo Trump anuncia que vai restringir vistos a autoridades estrangeiras Mais jornais estrangeiros repercutem suposta ofensiva dos EUA contra Moraes Na quarta-feira (28), o jornal britânico Financial Times (FT) também associou o anúncio feito por Rubio naquele dia à ofensiva contra Moraes.

O FT noticiou algo também publicado pela BBC News Brasil: a movimentação nos bastidores diplomáticos, liderada pelo Itamaraty, para que os EUA retrocedam no plano de impor sanções contra Moraes. "O governo esquerdista do Brasil está travando uma batalha diplomática de última hora para impedir que os EUA imponham sanções a um juiz do Supremo Tribunal Federal que supervisiona um caso no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo processado por acusações de conspiração golpista", diz reportagem do FT, referindo-se a Moraes. Os autores do texto e correspondentes no Brasil, Michael Stott e Michael Pooler, afirmam que a movimentação visa evitar uma colisão entre as "duas nações com maior população nas Américas".

De acordo com a reportagem, o governo americano "está cada vez mais solidário com os argumentos da família de Bolsonaro e dos conservadores brasileiros" de que Jair Bolsonaro seria "vítima de perseguição política". O jornal cita a movimentação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair que está morando nos EUA e está pressionando para que o governo Trump e parlamentares republicanos ajam contra Moraes e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O também britânico The Guardian publicou na quarta-feira sobre o plano dos EUA de vetar vistos a autoridades estrangeiras. O título foca no anúncio de Rubio, mas ao longo do texto, o nome de Moraes é citado.