Por que maior expansão de Israel na Cisjordânia em décadas pode inviabilizar Estado Palestino

Vários já existem como postos avançados, construídos sem autorização do governo, mas agora serão legalizados de acordo com a lei israelense. Outros são completamente novos, segundo o ministro da Defesa, Israel Katz, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich.

A organização israelense Peace Now (Paz Agora), que monitora a expansão e se opõe aos assentamentos, classificou a ação como "a mais abrangente do tipo" em mais de 30 anos — e alertou que a medida "transformaria drasticamente a Cisjordânia e consolidaria ainda mais a ocupação".

Sucessivos governos israelenses permitiram o crescimento dos assentamentos. Mas a expansão aumentou acentuadamente desde que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, voltou ao poder no fim de 2022, à frente de uma coalizão de direita, pró-colonos, assim como no início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Nesta quinta-feira (29/5), Israel Katz e Bezalel Smotrich — líder ultranacionalista que tem controle sobre o planejamento na Cisjordânia — confirmaram oficialmente uma decisão que acredita-se ter sido tomada pelo governo há duas semanas.

Um comunicado anunciou que eles haviam aprovado 22 novos assentamentos, a "renovação do assentamento no norte de Samaria [norte da Cisjordânia] e o fortalecimento do eixo oriental do Estado de Israel".