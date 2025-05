As imagens impressionantes de vilarejo na Suíça soterrado por geleira

"Portanto, com o aumento das temperaturas, mais água fica disponível por meio do congelamento e do degelo, e a precipitação pode cair com mais frequência como chuva do que como neve, mesmo em áreas de alta altitude", acrescentou.

EPA Blatten, no sul da Suíça, foi destruída após uma avalanche na quarta-feira

O deslizamento de terra que varreu Blatten soou como um rugido ensurdecedor ao descer para o vale, deixando uma enorme nuvem de poeira.

Glaciologistas que monitoram o derretimento alertam há anos que algumas cidades alpinas podem estar em risco, e Blatten nem sequer é a primeira a ser evacuada.