Homem sobrevive a voo acidental de parapente a 8 mil metros de altitude

Um homem na China sobreviveu após ser lançado por acidente com um parapente a uma altitude de 8,5 mil metros, segundo relatos da mídia estatal. Peng Yujiang, de 55 anos, estava testando um novo equipamento 3 mil metros acima do nível do mar no sábado (24/05) sobre as montanhas Qilian, no noroeste da China, quando uma rara corrente ascendente ou corrente de ar conhecida como "sucção de nuvens" o puxou cerca de 5 mil metros mais alto, em direção a uma formação de nuvens.

O incidente foi filmado por uma câmera montada no parapente de Peng e a filmagem viralizou após ser postada no Douyin, uma plataforma semelhante ao TikTok. Nas imagens, Peng segura os controles do parapente, com o rosto e grande parte do corpo cobertos por cristais de gelo. "Foi assustador... Tudo estava branco. Eu não conseguia ver nenhuma direção. Sem a bússola, eu não saberia para onde estava indo. Pensei que estava voando em linha reta, mas na verdade, estava girando", disse ele ao China Media Group. Peng sobreviveu por pouco, pois os níveis de oxigênio são baixos naquela altitude, ligeiramente inferior ao pico de 8.849 m do Monte Everest. As temperaturas também podem cair para -40 °C.

"Eu queria descer rápido, mas não consegui. Fui sendo levado cada vez mais alto até estar dentro da nuvem", disse ele. Peng, que pratica parapente há quatro anos e meio, disse que pode ter perdido a consciência durante a descida, acrescentando que a parte mais assustadora foi tentar recuperar o controle do planador enquanto ele girava em espiral no ar. As autoridades chinesas estão investigando o incidente e Peng foi suspenso por seis meses porque o voo não foi autorizado, informou o jornal estatal Global Times.