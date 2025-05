Como juiz americano 'parou' a guerra comercial global de Trump

Getty Images "Fica de olho nos tribunais", foi a dica que um diplomata bem relacionado me deu em Washington DC no mês passado, em meio ao capítulo anterior do caos tarifário nos Estados Unidos. A maioria das atenções estava voltada para o processo de grande repercussão na Califórnia, movido pelo governador democrata Gavin Newsom, alegando que as tarifas comerciais do presidente americano, Donald Trump, eram ilegais.

No caso, foi um processo distinto aberto no Tribunal de Comércio Internacional por uma dúzia de outros Estados e algumas pequenas empresas, que puxou o tapete da política de Trump na quarta-feira (28/05). Isso levanta a questão sobre se as chamadas tarifas recíprocas mais amplas, previstas para julho, vão entrar em vigor; se a tarifa universal de 10% vai poder ser mantida; se as nações vão se dar ao trabalho de negociar; se o Congresso vai sair em socorro do presidente; e, é claro, qual vai ser a reação da Suprema Corte. Grande parte disso pode ser atribuída à dinâmica altamente incomum que sustenta as ações tarifárias de Trump. A própria visão do presidente proclamando tarifas abrangentes sobre uma variedade de países, que culminou em seu agora momento infame exibindo uma tabela de tarifas nos jardins da Casa Branca, é o problema jurídico fundamental aqui.

Normalmente, e de fato constitucionalmente, a política comercial é de competência do Congresso dos EUA. As presidências das comissões de Comércio da Câmara dos Representantes e do Senado (ramificações da Comissão de Meios e Recursos) costumam ser posições de bastante poder. O presidente Trump burlou tudo isso ao proclamar uma série de emergências nacionais. Embora ele tenha alguma margem para agir em emergências reais, esses processos alegam que o uso abrangente destes poderes para anunciar mudanças tarifárias permanentes foi ilegal e inconstitucional. Há uma avaliação fascinante da separação de poderes nos EUA, que inclui referências ao uso limitado dos mesmos poderes pelo ex-presidente Richard Nixon e aos Artigos Federalistas de Alexander Hamilton e James Madison.

Em essência, os poderes que ele declarou para "regular a importação" são limitados em escopo e não se estendem à imposição ilimitada de tarifas, em particular, para remediar déficits comerciais. É claro que o governo Trump minou sua própria lógica ao também impor tarifas "recíprocas" a países com os quais tinha superávit comercial, como o Reino Unido. Separadamente, o tribunal também concluiu que a base do presidente para as tarifas relacionadas ao fentanil contra o México, Canadá e China não "lidava com" seu objetivo declarado.

A alegação de Trump de que elas "criam poder de barganha" para fechar acordos não é uma justificativa aceitável para o uso destes poderes. Isso desmonta toda a noção da "arte da negociação", manobras de xadrez 4D projetadas para extrair vantagens comerciais. Isso agora vai ser analisado pela Suprema Corte. O caso parece bastante consistente, e também fortalece um processo semelhante na Califórnia. Ao mesmo tempo, prejudica totalmente qualquer tentativa do secretário de Tesouro dos EUA, Scott Bessent, de negociar acordos com outros países.