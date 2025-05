O que Maduro pode fazer agora com poder ganho após vitória nas eleições

Federico Parra/AFP via Getty Images Nicolás Maduro discursa aos seus partidários e comemora o resultado das eleições de domingo (25/05) na praça Bolívar, em Caracas Não se esperava que houvesse surpresas nas eleições regionais e parlamentares de domingo (25/05), na Venezuela. Mas, no delicado jogo político do país, cada ocasião apresenta novos matizes. Entre os fatos habituais, fica a decisão do governo de adiantar as eleições (que eram esperadas para dezembro), além do velho dilema da oposição, se deve se abster ou participar para "não ceder espaço".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre as novidades, existe a marca quase indelével das eleições presidenciais de 28 de julho do ano passado. Naquele pleito, a oposição, liderada por Edmundo González e María Corina Machado, apresentou as atas eleitorais e reivindicou a vitória com 70% de vantagem sobre Nicolás Maduro. Paralelamente, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, próximo do chavismo, anunciou Maduro como vencedor e o nomeou presidente, sem mostrar até hoje os detalhes das mesmas atas de apuração. Outro fato novo é que, pela primeira vez, ignorando as recomendações do Tribunal Internacional de Justiça, foram eleitos o governador e deputados da região chamada pelo madurismo de Guiana Essequiba. Trata-se da zona de Essequibo, em disputa com a República da Guiana e reivindicada pela Venezuela há mais de 180 anos. O que não foi novidade foram os alertas do madurismo sobre supostos planos de "sabotar as eleições". Esta acusação ocorreu nos dias anteriores a detenções massivas verificadas no país.

Cerca de 70 pessoas foram presas, incluindo o dirigente Juan Pablo Guanipa (aliado próximo de María Corina Machado) e o professor e jornalista Carlos Marcano. Ainda não se sabe qual é o local de reclusão de diversas destas pessoas. Federico Parra/AFP via Getty Images Poucas pessoas se apresentaram para votar ao longo do dia das eleições O CNE declarou que 42,63% do eleitorado venezuelano participou das eleições de 25 de maio. Este índice representa pouco mais de nove milhões de pessoas. Mas há setores da oposição de garantem que a participação foi muito menor. E a imprensa destacou que havia locais de votação com "mais funcionários da Guarda Nacional Bolivariana que eleitores", como noticiou o portal Efecto Cocuyo.

O especialista venezuelano em política e eleições Eugenio Martínez afirma que os dados do CNE são "inconsistentes". Segundo ele, como o registro oficial inclui 21.485.669 eleitores e foram totalizados cerca de cinco milhões e meio de votos, "a participação deveria ser de 25,63% e não de 42%, a menos que o CNE tenha recalculado o registro para 13 milhões, devido à migração". Dos 24 governadores estaduais eleitos, 23 são alinhados a Maduro.

Foram também eleitos os deputados da Assembleia Nacional. Também neste caso, segundo os resultados publicados pelo CNE, a aliança governista PSUV-Grande Polo Patriótico obteve 4.553.484 votos (82,68%). Já as alianças de oposição que se apresentaram ao pleito – a Aliança Democrática e o UNT-Única – obtiveram 6,25% e 2,57% dos votos, respectivamente. Por isso, tanto a Assembleia quanto os governos estaduais ficaram nas mãos do chavismo. Mas o panorama do país sofre alguma mudança com este resultado? Ocorre alguma alteração no poder de Nicolás Maduro? E como fica a oposição venezuelana?