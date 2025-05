5 perguntas sobre as eleições na Coreia do Sul e quais os desafios do novo presidente

A Coreia do Sul elegerá um novo presidente em 3 de junho para substituir Yoon Suk Yeol, que foi destituído do cargo por impor lei marcial ao país por seis horas em dezembro.

Veja como a nação do Leste Asiático, com cerca de 52 milhões de habitantes, escolherá seu novo líder para os próximos cinco anos.

A eleição também está sendo realizada em meio a desafios de longa data, como a ameaça da Coreia do Norte e a redução da menor taxa de natalidade do mundo.

Mas existem desafios persistentes, como as relações com a Coreia do Norte. Embora o início de 2025 tenha sido relativamente tranquilo, o ano anterior testemunhou tensões crescentes, com ambos os lados enviando balões e drones com materiais de propaganda através da fronteira.

Em uma escala mais ampla, o novo líder deve equilibrar as relações de Seul entre seu maior parceiro comercial, Pequim, e seu mais importante aliado de segurança, Washington.

Há também a tarefa de conter o declínio da taxa de natalidade do país, que está entre as mais baixas do mundo.