'Putin ficou louco': a reação enfurecida de Trump a violento ataque da Rússia à Ucrânia

Getty Images Trump criticou Putin e Zelensky neste fim de semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou com raiva seu descontentamento com o líder russo, Vladimir Putin, no domingo (25/5), após o maior ataque aéreo de Moscou contra a Ucrânia até o momento.

"O que diabos aconteceu com ele? Ele está matando muita gente", disse Trump a jornalistas no Estado de Nova Jersey, chamando Putin de "completamente louco" nas redes sociais.