Primeira onda de frio do ano deve atingir 12 Estados e chegar até a Amazônia; entenda

Na segunda-feira (26/5), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para os próximos dias — que significa declínio de temperatura — em 12 Estados: Acre, Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A primeira onda de frio intenso deste ano deve chegar entre a terça (27/5) e a quarta-feira (28/5) ao Rio Grande do Sul e avançar rapidamente por boa parte do país trazendo chuva e baixas temperaturas.

Segundo o Inmet, o choque das massas de ar quente e frio poderá provocar, inicialmente, frio severo nos estados do Sul e em áreas entre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Além da chuva, haverá queda brusca das temperaturas sobre essas áreas.

A intensa massa de ar frio deve chegar até Rondônia, Acre e sul e sudoeste do Amazonas. Será o primeiro episódio de friagem mais intenso ocorrido na Amazônia neste ano.

As friagens são episódios causados durante o inverno por influência das frentes frias, que ocasionam quedas bruscas de temperatura, causando diminuição da temperatura e umidade do ar, modificando as características ambientais.

O Inmet ainda alerta que na quinta-feira pode haver neve em áreas das Serras Gaúchas e Catarinense, devido ao ar frio intenso e à condição de chuva.