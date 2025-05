O drama da bebê desnutrida com bloqueio israelense em Gaza: 'Com 5 meses, pesava só 2kg'

BBC Siwar precisa de uma fórmula especial de leite devido a uma reação alérgica Não há nenhuma alegria nos rostos das crianças enquanto as filmamos com nossa câmera em Gaza. As crianças mal olham para a câmera. O que poderia surpreender uma criança que vive entre os mortos e os que esperam a morte? A fome tirou todas as suas forças. Elas esperam em filas por refeições pequenas ou até mesmo por um prato vazio. Elas já se acostumaram com meu colega e sua câmera filmando para a BBC. Ele testemunha a fome, a morte e o seus frágeis corpos envoltos em vestes leves e brancas nas quais seus nomes, se conhecidos, estão escritos.

Durante 19 meses de guerra, e agora sob uma nova ofensiva de Israel, este cinegrafista local — cujo nome não revelarei para sua segurança — ouviu os gritos angustiados dos sobreviventes nos pátios dos hospitais. Sua distância física é respeitosa, mas os pacientes nos hospitais estão em sua mente, dia e noite. Ele se sente como um deles, preso no mesmo inferno claustrofóbico. Esta manhã, ele está saindo para encontrar Siwar Ashour, uma bebê de cinco meses cujo corpo magro e choro exausto no hospital Nasser, em Khan Younis, o deixaram tão abalado quando ele a filmou lá no início deste mês, que ele me escreveu para dizer que algo havia se rompido dentro dele. Ela pesava pouco mais de 2 kg. Uma bebê de cinco meses deve pesar cerca de 6 kg ou mais.

Meu colega ouviu que Siwar já recebeu alta e está em casa. É isso que o traz às ruas de casas destruídas e abrigos improvisados de lona e ferro. As circunstâncias de trabalho são difíceis. Há alguns dias, enviei uma mensagem perguntando como ele estava. "Não estou bem", respondeu ele. "Há pouco tempo, o exército israelense anunciou a evacuação da maioria das áreas de Khan Younis... Não sabemos o que fazer — não há lugar seguro."

"Al-Mawasi está extremamente superlotada de deslocados. Estamos perdidos e não temos ideia de qual é a decisão certa neste momento." Ele encontra um barraco de um quarto, cuja entrada é formada por uma cortina cinza e preta com estampa floral. Lá dentro, há três colchões, parte de uma cômoda e um espelho que reflete a luz do sol no chão, na frente de Siwar, sua mãe, Najwa, e sua avó, Reem. BBC A mãe de Siwar, Najwa, e a avó, Reem, têm poucos suprimentos Siwar está quieta, amparada pela presença protetora das duas mulheres. A bebê não consegue tomar leite em pó comum devido a uma reação alérgica grave. Diante da guerra e do bloqueio israelense à chegada de ajuda humanitária, há uma grave escassez do leite em pó que ela toma.

Najwa, de 23 anos, explica que a condição se estabilizou quando ela estava no hospital Nasser. Os médicos deram alta e também uma lata de fórmula infantil para vários dias. Agora em casa, ela conta que a bebê começou a perder peso novamente. "Os médicos me disseram que Siwar melhorou e está melhor do que antes, mas acho que ela ainda está magra e não melhorou muito. Conseguiram apenas uma lata de leite em pó para ela, e agora o leite começou a acabar." Moscas dançam em frente ao rosto de Siwar. "A situação é muito grave", diz Najwa, "os insetos ficam rondando ela, tenho que cobri-la com um lenço para que nada a toque".