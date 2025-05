'Colônia do Brasil?': Como influência brasileira gera tensão em Portugal

Memes sobre 'Guiana Brasileira' nas redes sociais são sintomas de uma realidade percebida com cada vez mais nitidez por imigrantes em Portugal — mas também rejeitada por alguns portugueses.

O perfil Resistência Lusitana no X (antigo Twitter) compartilha com frequência informações sobre imigração e criminalidade, além de atualizações sobre o partido Chega e seu líder, André Ventura.

"A brasileirização de Portugal é preocupante". Foi assim que uma página ligada à direita radical reagiu à notícia de que uma rede de supermercados portuguesa passaria a aceitar o Pix como forma de pagamento em algumas de suas filiais em Braga, no norte do país.

Reprodução/X Memes criados por brasileiros apelidaram Portugal de "Guiana Brasileira" — e outros nomes criativos — para insinuar que o país lusitano é uma nova extensão do Brasil

"Super normal que mercados na Guiana Brasileira aceite receber com os métodos de pagamentos brasileiros, não?", escreve um. "Reparação histórica" e "Quando vcs trouxeram espelhos, álcool e miçangas em 1500, pra usar no BR como dinheiro, tava bom né. N adianta reclamar", dizem outros.

Mas a maioria das interações vem de brasileiros, que brincam com a ideia de que a influência sobre o ex-conquistador cresceu tanto, que Portugal passa por um processo de "recolonização".

Na postagem sobre o método de pagamento direcionado aos imigrantes brasileiros, alguns comentários refletem a mesma preocupação dos moderadores da página: "A brasileirização é a maior ameaça à sobrevivência da identidade portuguesa", diz um. "Queríamos o contrário, a relusitanização do Brasil", afirma outro.

Os memes que apelidam Portugal de "Guiana Brasileira" — e outros nomes criativos como "Pernambuco em pé" e "Faixa de Gajos", para insinuar que o país lusitano é uma nova extensão do Brasil — começaram a circular nas redes sociais nas últimas semanas após o time de futebol feminino do Barcelona utilizar uma expressão típica do Brasil em uma postagem sobre a contratação de uma jogadora portuguesa.

Usuários lusitanos — mais uma vez — reclamaram do "brasileirismo" e acusaram o time de falta de empenho ao utilizarem frases que não fazem parte do cotidiano de Portugal. E a reclamação logo chegou até os brasileiros, que resolveram tomar a piada para si.

E apesar de muitos verem as postagens com humor, alguns portugueses se sentiram provocados e ofendidos.