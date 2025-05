Rússia lança maior ataque aéreo contra Ucrânia desde início da guerra

James Waterhouse - Correspondente da BBC News em Kiev and Jaroslav Lukiv e Jemma Crew - Da BBC News em Londres

Segundo as autoridades ucranianas, 14 pessoas foram mortas no país e 22 locais foram atingidos.

Pelo menos 14 pessoas, incluindo três crianças, foram mortas e dezenas ficaram feridas nos ataques generalizados, disseram as autoridades locais.

A Rússia intensificou seus ataques à Ucrânia , com o maior número de drones e mísseis lançados em uma única noite desde o início da guerra.

Reuters Bombeiros trabalham no local de um ataque com mísseis e drones russos em Khmelnytskyi, Ucrânia

O ataque ocorreu um dia depois que a capital ucraniana, Kiev, sofreu um dos ataques mais pesados da guerra até agora.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a "brutalidade não pode ser interrompida" sem "forte pressão sobre a liderança russa". A Rússia tem ignorado os pedidos de cessar-fogo.

Zelensky disse ainda que o "silêncio" dos EUA e de outros "apenas encoraja [o presidente russo Vladimir] Putin", em um aparente esforço para exercer pressão sobre o presidente americano Donald Trump.

A Força Aérea da Ucrânia disse que desde as 20:40 do sábado (24) do horário local (13h40 de Brasília), a Rússia realizou ataques usando 367 mísseis de vários tipos, veículos aéreos não tripulados (UAVs) e drones.