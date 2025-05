Oshikatsu, o fenômeno que Japão quer usar para tirar sua economia da crise

Getty Images Os cartazes na enorme estação de trem de Shinjuku, em Tóquio, são normalmente usados para anunciar produtos como cosméticos e comida, além de filmes novos. Mas, de vez em quando, você pode se deparar com um cartaz com uma mensagem de aniversário e a foto de um jovem, geralmente de uma boy band e com aparência impecável.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Estes cartazes são criados por empresas de publicidade especializadas, e são pagos por fãs apaixonados. Eles fazem parte de um fenômeno chamado oshikatsu, termo cunhado nos últimos anos que é derivado das palavras japonesas para "impulsionar" e "atividade". Oshikatsu se refere aos esforços que os fãs fazem para apoiar seu oshi favorito, que pode ser um artista, um personagem de anime ou mangá, ou um grupo que eles admiram e querem "impulsionar". Uma parte considerável deste apoio é de natureza econômica. Os fãs comparecem a eventos e shows ou compram mercadorias como CDs, pôsteres e outros itens colecionáveis. Outras formas de oshikatsu são destinadas a difundir a fama do ídolo, compartilhando conteúdo sobre seu oshi, participando de campanhas nas redes sociais e escrevendo fanfics ou desenhando fanarts. Fabio Gygi Uma mensagem de aniversário para Kogun, um cantor sul-coreano que tenta fazer sucesso no Japão, em 2022 O oshikatsu surgiu a partir do desejo dos fãs de ter um vínculo mais próximo com seus ídolos. A combinação de oshi e katsu apareceu pela primeira vez nas redes sociais em 2016, e se difundiu como uma hashtag no então Twitter (atual X) em 2018. Em 2021, oshikatsu foi indicada como candidata a palavra do ano no Japão, um sinal de que seu uso havia se tornado popular.

Agora, entrou no radar das empresas japonesas. O motivo é a explosão da inflação nos últimos anos, causada pela interrupção pandêmica da cadeia de suprimentos e por choques geopolíticos, que levaram os consumidores japoneses a reduzir seus gastos. No entanto, com os salários prestes a aumentar novamente pela terceira vez em três anos, o governo está cautelosamente otimista de que o crescimento econômico pode ser reativado por meio de gastos impulsionados pelo consumo. As empresas de entretenimento e mídia estão olhando para o oshikatsu como um possível motor desta tendência, embora não esteja claro se os próximos aumentos salariais serão suficientes. Um fenômeno generalizado Diferentemente da percepção popular, o oshikatsu não é mais exclusividade de subculturas ou de jovens. O fenômeno também conquistou faixas etárias mais velhas no Japão.

De acordo com um levantamento realizado em 2024 pela empresa japonesa de pesquisa de mercado Harumeku, 46% das mulheres na casa dos 50 anos têm um oshi que apoiam financeiramente. As gerações mais velhas tendem a ter mais dinheiro para gastar, especialmente depois que seus próprios filhos terminam os estudos. O oshikatsu também representa uma inversão interessante em termos de papéis de gênero. Embora na família tradicional japonesa os maridos ainda sejam considerados os provedores, no oshikatsu é mais comum ver mulheres que apoiam financeiramente homens jovens. O quanto os fãs gastam com seus oshis varia. De acordo com uma pesquisa recente realizada pela empresa de marketing japonesa CDG e pela Oshicoco, agência de publicidade especializada em oshikatsu, o valor médio gasto pelos fãs em atividades relacionadas aos seus oshis é de 250 mil ienes (cerca de R$ 9,8 mil) por ano.