Restituição do Importo de Renda 2025: como saber se você vai receber

Joédson Alves/Agência Brasil A Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda desde as 10 horas (horario de Brasilia) desta sexta-feira (23/5). O contribuinte pode fazer a consulta para saber se tem algum valor a receber no site www.restituicao.receita.fazenda.gov.br. Basta informar o CPF, a data de nascimento e o ano do exercício da declaração — 2025. A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo Receita Federal.

O primeiro dos cinco lotes de restituição previstos para este ano será pago em 30 de maio — data que também marca o fim do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2025. Nessa leva, cerca de 6,2 milhões de contribuintes terão os valores depositados diretamente na conta informada na declaração. Ao todo, serão distribuídos R$ 11 bilhões, o valor recorde já pago em um único lote na história da restituição. Quando vou receber? O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 — o primeiro entre cinco previstos até setembro — dará prioridade a: