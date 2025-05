Como teorias esotéricas que negavam a ciência ajudaram a criar o nazismo

Em livro recém-lançado no Brasil, o historiador norte-americano Eric Kurlander mergulha no submundo esotérico que permeou o pensamento e as práticas do regime de Hitler, revelando como o imaginário sobrenatural foi central para a construção simbólica e prática do nazismo.

Ministro da Propaganda do regime nazista que vigorou na Alemanha e visto como um dos mais fanáticos ideólogos da política extremista de Adolf Hitler (1889-1945), Paul Joseph Goebbels indicou em seu diário, no dia 23 de novembro de 1939, uma curiosa fonte de inspiração:

Michel de Nostredame (1503-1566), o Nostradamus, foi um astrólogo, médico e futurólogo francês que se tornou conhecido por uma coletânea de 942 pequenos textos enigmáticos que supostamente previam eventos futuros.

No seu diário, Goebbels acrescentou que havia falado com Hitler "sobre as profecias". "Considerando os tempos em que vivemos, elas são surpreendentes. O Führer está muito interessado", pontuou.

Segundo estudos do historiador americano Eric Kurlander, professor na Universidade Stetson, na Flórida, e autor do livro Os Monstros de Hitler - Uma história sobrenatural do Terceiro Reich, cuja tradução brasileira foi lançada há pouco pelo selo Zahar, este viés esotérico não é um fato isolado nas bases do nazismo que devastou a Europa e impactou a história do mundo no século 20.

Longe das leituras convencionais que abordam o nazismo apenas sob as lentes da geopolítica, economia ou ideologia racista, Kurlander mergulha no submundo esotérico que permeou o pensamento e as práticas do regime de Hitler, revelando como o imaginário sobrenatural foi central para a construção simbólica e prática do nazismo.