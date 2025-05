A fábrica secreta dos EUA que expõe contradição em planos de Trump

BBC Entre os cactos do deserto do Arizona, nos arredores de Phoenix, está surgindo um complexo extraordinário de edifícios que vai moldar o futuro da economia global e do mundo. É a construção de uma fábrica para os semicondutores mais avançados do mundo — que, em algum momento, vai produzir em massa os chips mais avançados do mundo. Este trabalho está sendo realizado nos Estados Unidos pela primeira vez, e a empresa taiwanesa responsável promete investir ainda mais bilhões aqui, em uma iniciativa que visa evitar a ameaça de tarifas sobre chips importados.

Na minha opinião, esta é a fábrica mais importante do mundo, e está sendo construída por uma empresa da qual você talvez não tenha ouvido falar: a TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ela produz 90% dos semicondutores avançados do mundo. Até agora, todos eles eram fabricados na ilha de Taiwan, que fica a 160 quilômetros a leste da China continental. O chip da Apple no seu iPhone, os chips da Nvidia que alimentam suas consultas do ChatGPT, os chips em seu laptop ou rede de computadores, todos são fabricados pela TSMC. Sua unidade "Fab 21", no Arizona, é fortemente vigiada. Papel em branco ou dispositivos pessoais não são permitidos por precaução, para evitar o vazamento de informações confidenciais. Ela abriga algumas das propriedades intelectuais mais importantes do mundo, e o processo de fabricação destes chips é um dos mais complexos e intensivos da manufatura global. BBC A fábrica da TSMC no Arizona é vigiada de perto Eles guardam bem os segredos que se encontram em seu interior. Clientes importantes, como a Apple e a Nvidia, confiam nesta companhia para proteger seus designs para futuros produtos.

Mas depois de meses de solicitações, a TSMC permitiu que a BBC desse uma espiada na transferência parcial do que alguns argumentam ser a fabricação mais crítica, cara, complexa e importante do mundo. Garota-propaganda da política de Trump O presidente americano, Donald Trump, certamente parece pensar assim. Ele menciona com frequência a fábrica quando tem uma oportunidade. "A TSMC é a maior que existe", ele afirmou. "Perdemos gradualmente o negócio de chips, e agora está quase exclusivamente em Taiwan. Eles roubaram de nós." Este é um dos refrões frequentes do republicano. A recente decisão da TSMC de expandir seus investimentos nos EUA em mais US$ 100 bilhões é algo que Trump atribui às suas ameaças de tarifas sobre Taiwan e o negócio global de semicondutores.

A expansão da fábrica no Arizona, anunciada em março, é, segundo ele, efeito das suas políticas econômicas — em especial, o incentivo a empresas estrangeiras para transferirem fábricas para os EUA a fim de evitar tarifas pesadas. Getty Images Trump anunciou a decisão da TSMC de investir nos EUA como prova do sucesso de sua política tarifária A China também está observando atentamente os acontecimentos. A proeza de Taiwan na fabricação de chips faz parte do que seu governo chama de "Escudo de Silício", contra uma invasão um tanto temida. Embora a estratégia original fosse tornar Taiwan indispensável nesta área de tecnologia essencial, as dificuldades na cadeia de suprimentos durante a pandemia de covid-19 mudaram a dinâmica, uma vez que confiar em um único país parecia ser um risco maior. A China reivindica Taiwan, que tem governo próprio, como seu território, mas Taiwan se considera independente da China continental.

Portanto, muitas correntes da economia mundial, da tecnologia de ponta e da geopolítica fluem por esta fábrica — e nela reside a contradição essencial da política econômica e diplomática de Trump. Ele vê esta fábrica como um exemplo do America First ("EUA em primeiro lugar", em tradução livre) e da preservação da superioridade econômica e militar sobre a China. No entanto, a fabricação destes milagres modernos em miniatura, na vanguarda da física e da química, depende inerentemente de uma combinação das melhores tecnologias de todo o mundo. O ambiente mais limpo do planeta Greg Jackson, um dos gerentes do complexo, me leva em um carrinho de golfe. As fábricas são praticamente uma cópia fiel das instalações da TSMC em Taiwan, onde ele recebeu treinamento. "Eu diria que essas instalações são provavelmente algumas das mais avançadas e complexas do mundo", diz ele.