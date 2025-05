A estrada sul-africana identificada incorretamente como 'cemitério' por Trump

BBC O assassinato dos tios de Roland Collyer, em 2020, levou à criação de um memorial temporário, cheio de cruzes, que foi destaque em vídeo exibido por Donald Trump A P39-1 é um trecho pouco conhecido da estrada estreita que conecta as pequenas cidades de Newcastle e Normandien, na África do Sul, que fica a quatro horas de carro de Joanesburgo. Nesta semana, a estrada de mão única, que corta fazendas escondidas nas montanhas da província de KwaZulu-Natal, tornou-se, de forma inesperada, o centro das atenções.

Na quarta-feira (21/05), muitas pessoas na África do Sul e em outras partes do mundo, assistiram ao vivo o momento em que presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, com um vídeo, alegando que pessoas brancas estavam sendo perseguidas no país. Antes disso, Trump já havia declarado que estava acontecendo um "genocídio" na região. A cena mais chocante do vídeo mostrava uma imagem aérea de milhares de cruzes brancas na beira de uma estrada — um "cemitério", afirmou Trump, de mais de mil afrikaners assassinados nos últimos anos. O que o presidente americano não mencionou era onde ficava a estrada, embora o vídeo tenha sido rapidamente associado à Normandien. Mas as pessoas que moram na região sabem melhor do que ninguém que a afirmação é falsa.

Reuters Cyril Ramaphosa foi o primeiro líder africano a visitar a Casa Branca desde que Trump assumiu a presidência em seu segundo mandato A BBC visitou a região na quinta-feira (22/05), um dia depois do embate no Salão Oval, na Casa Branca, e descobriu que as cruzes na estrada P39-1 desapareceram há muito tempo. Não há nenhum cemitério, e a estrada é como qualquer outra. Um novo moinho de grãos foi construído em um trecho onde as cruzes ficaram por um breve período. O que a BBC encontrou foi uma comunidade surpresa por se ver no centro das atenções — e uma verdade sobre as cruzes que revelam muito sobre o delicado equilíbrio de relações entre raças na África so Sul.

A história por trás das cruzes fincadas na beira da estrada Roland Collyer é fazendeiro da comunidade afrikaner da África do Sul. Ele contou que foi o assassinato de seus tios Glen e Vida Rafferty — espancados em casa até a morte há cinco anos — que levou à fixação de cruzes na estrada. A morte do casal, que foi assassinado por criminosos que roubaram objetos de valor, gerou forte comoção na comunidade, e levou outros afrikaners a fincar, temporariamente, algumas cruzes na beira da estrada. O objetivo era chamar atenção para esse e outros assassinatos de fazendeiros em todo o país. "O vídeo que vocês têm visto foi feito nessa parte da estrada", disse Collyer. Apontando para baixo da colina, na direção de uma vila onde muitas famílias negras vivem em casas de barro, ele explicou:

"Havia cruzes nos dois lados da estrada, representando as vidas que foram tiradas em fazendas, nos assassinatos rurais. Desde a ponte lá embaixo até o ponto onde estamos agora. As cruzes eram simbólicas, representavam o que estava acontecendo no país." Collyer continua trabalhando na fazenda na região, mas disse que seus primos deixaram o local depois que os pais foram assassinados. O mais novo, segundo ele, se mudou para a Austrália, enquanto o mais velho vendeu tudo, abandonou a vida na fazenda e foi morar na cidade. Um dos vizinhos do casal assassinado, o empresário Rob Hoatson, contou à BBC como organizou as cruzes para dar visibilidade ao caso.