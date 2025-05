Saunas e banhos de gelo fazem bem à saúde?

Getty Images Tradição finlandesa de alternar saunas com mergulhos em águas geladas está se espalhando pelo mundo Às vezes me pergunto por que faço essas coisas com meu corpo. Tinha acabado de correr no inverno em um parque congelado na cidade finlandesa de Oulu. A temperatura do ar era de -15 °C. A 170 km ao sul do Círculo Polar Ártico, este é possivelmente a corrida organizada em parque mais ao norte do mundo. Menos de uma hora depois, entrei em uma sauna — uma sala de madeira com iluminação suave, onde o calor intenso emanava de um enorme fogão a lenha. O termômetro marcava 85 °C.

Enquanto eu suava em bicas, um frequentador jogou uma concha de água sobre as pedras quentes do fogão para fazer "löyly" — palavra finlandesa que descreve uma rajada repentina de vapor quente que atravessa o ar. A sensação é intensa, quase um choque. O calor penetrava fundo na pele e nos músculos, dissolvendo qualquer tensão. Mas aquilo não era suficiente para mim. Saí da sauna para o ar gelado, com vapor subindo do meu corpo, e desci por uma escada coberta de gelo até as águas gélidas do rio Oulu, com cerca de 1 °C. A dor foi lancinante, como se milhões de agulhas espetassem minha pele. Mas não pulei fora. Em vez disso, contei lentamente até 12. Depois de alguns segundos, a dor pareceu desaparecer — fiquei bem com aquilo. Quase como um abraço congelante. Quando saí da água, o ar ao meu redor parecia quase quente. Para alguns, pode parecer a rotina matinal de um masoquista insano. Mas essa sequência de frio, calor e frio novamente me fez sentir estranhamente viva. A sauna seguida de banho gelado é conhecida na medicina esportiva como terapia de contraste — e é surpreendentemente prazerosa. Quando faço isso, sinto uma onda de energia que logo dá lugar a uma sensação de felicidade.

É algo que sempre apreciei, como milhões de outros finlandeses que participam regularmente dos rituais tradicionais de sauna. Isso é tão importante na vida escandinava que a música da Suécia no festival Eurovision deste ano — apresentada pelo grupo Kaj, cujos integrantes são finlandeses — é uma ode ao calor suado das saunas. A canção Bara Bada Bastu, algo como "só tome uma sauna", era uma das favoritas da competição e liderava as paradas antes do evento. Acabou ficando em quarto lugar. Para quem está fora da Finlândia, essa alternância entre frio e calor pode parecer extrema, mas é uma tendência de saúde que vem ultrapassando as fronteiras escandinavas e se espalhando por outras partes do mundo. Por isso, resolvi investigar a ciência por trás da sauna finlandesa e descobrir se ela realmente faz bem.

"Os finlandeses vão à sauna pelo menos uma vez por semana e passam de cinco a 30 minutos em um ambiente entre 80 e 100 °C", afirma Heikki Junkkari, médico e integrante da diretoria da Sociedade Finlandesa de Sauna, organização que promove a cultura da sauna no país desde 1937. As saunas existem há milhares de anos e fazem parte da vida finlandesa de forma profunda. Elas unem gerações e regiões do país e até foram reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Há cerca de 3,3 milhões de saunas em um país com 5,5 milhões de habitantes — ou seja, quase todos têm acesso a uma. É comum que os frequentadores se resfriem mergulhando em lagos ou rios gelados ou tomando um banho frio. Muitas pessoas alternam várias vezes entre calor e frio, segundo Junkkari.

Mas essa mudança brusca de temperatura impacta intensamente a circulação sanguínea, explica Setor Kunutsor, epidemiologista cardiovascular da Universidade de Manitoba, no Canadá. "Na sauna, a temperatura do corpo sobe gradualmente de 37 °C para até 39 °C. Os vasos sanguíneos se dilatam, começamos a suar e isso reduz a pressão arterial", diz. "O mergulho em água fria faz o oposto: os vasos se contraem e a pressão sobe." Muitos estudos médicos abordaram os possíveis benefícios e riscos das saunas e banhos frios, mas Junkkari alerta que muitos carecem de rigor científico.