Quem eram os funcionários da embaixada de Israel mortos em Washington

Os dois eram funcionários da embaixada de Israel e foram mortos a tiros do lado de fora de um museu judaico no centro de Washington, a capital dos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O museu estava realizando um evento voltado para ajudar os moradores de Gaza, informou a organizadora da iniciativa à BBC no local.

O embaixador de Israel nos EUA, Yechiel Leiter, disse que o casal estava prestes a noivar e que o homem havia comprado uma aliança esta semana.

As vítimas "estavam no auge de suas vidas", publicou a embaixada no X. "Um terrorista atirou e as matou quando saíam de um evento no Museu Judaico da Capital, em Washington", diz o comunicado.

A embaixada afirma que sua equipe está "de coração partido e arrasada" pelo assassinato.