O que se sabe sobre suspeita de bomba na Esplanada dos Ministérios

MDS Uma suspeita de bomba levou três ministérios a serem evacuados nesta quarta-feira (22/5), em Brasília. A ocorrência ainda está em andamento e acontece nas proximidades do edifício compartilhado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e das pastas dos Direitos Humanos e do Esporte.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) foi acionada para atender à ocorrência. Segundo a PM-DF, um homem acompanhado da família "nas proximidades de um pacote suspeito", recusava-se a se afastar do local, "levantando indícios de potencial ameaça". Conforme uma outra fonte com conhecimento do assunto, o homem teria estourado uma bombinha explosiva do tipo "cabeção" por volta de 15h40, o que levou a polícia a ser acionada. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) está no local, negociando, e o prédio ocupado pelos três ministérios foi evacuado. Bombeiros e esquadrão antibomba também estão no local, mas até agora não há feridos.

Segundo uma fonte da Polícia Civil do DF, trata-se de uma pessoa em surto, com problemas mentais, que desejava ser atendida no Ministério do Desenvolvimento Social. A pasta é responsável por políticas de assistência social e programas sociais, como o Bolsa Família, entre outros. Imagens feitas por pessoas que estão no local mostram que o homem está acompanhado da mulher e de duas crianças. Bombas no STF em 2024 No ano passado, duas explosões aconteceram na noite de 13 de novembro nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, deixando uma pessoa morta.